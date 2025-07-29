Tarih verildi: Türkiye’ye 4. mobil operatör geliyor

TÜRKSAT, yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacak düzenleme sonrası kablo ve yayın hizmetlerini ayırarak mobil iletişim alanına girmeye hazırlanıyor. 2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'nin dördüncü mobil operatörü olarak hizmete başlaması bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Tarih verildi: Türkiye’ye 4. mobil operatör geliyor
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TÜRKSAT 4. OPERATÖR OLMAK İÇİN HAZIRLANIYOR

Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki TÜRKSAT, mobil iletişim alanında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Şirketin, 2026 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçerek Türkiye’nin dördüncü mobil operatörü olması bekleniyor.

MECLİS’E SUNULACAK TEKLİFLE SÜREÇ BAŞLAYACAK

Yeni yasama döneminde Meclis’e sunulması planlanan düzenlemeyle birlikte TÜRKSAT’ın kablo ve yayın hizmetleri ayrıştırılacak. Bu adımın ardından mobil iletişim altyapısı ve yatırımlarına odaklanacak olan şirket, sektöre resmen giriş yapacak.

VARLIK FONU KONTROLÜNDE OLACAK

TÜRKSAT’ın çoğunluk hisseleri, tıpkı Turkcell ve Türk Telekom’da olduğu gibi Türkiye Varlık Fonu’nun kontrolünde olacak. Böylece mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren dört büyük şirketin üçü doğrudan devlet kontrolünde bulunacak.

REKABET ELEŞTİRİLERİ GÜNDEMDE

Türkiye’de mobil iletişim hizmetlerine yönelik en büyük eleştirilerden biri, fiyatların yüksek olması ve rekabetin yetersizliği. Operatörlerin çoğunun devlet kontrolünde olması, sektörde fiyat baskısı yaratmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

2026’DA FAALİYETE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

TÜRKSAT’ın yeni mobil operatör olarak hizmet vermeye başlaması için hazırlıkların büyük bölümü tamamlandı. Şirketin 2026 yılının ilk çeyreği sona ermeden faaliyetlerine resmen başlaması planlanıyor.

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