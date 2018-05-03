68'liler Birliği Genel Merkezi adına Genel Başkan Av. Namık Kemal Boya Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için imza istedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e bir destek de 68'liler Birliği'nden geldi. 68'liler Birliği Genel Başkanı Namık Kemal Boya, dernek adına yaptığı açıklamada, "68’lileri, Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermeye çağırıyoruz" dedi.



İşte Boya'nın açıklaması:

"Türkiye 24 Haziran’da, 15 yıldır iktidarda olan Cumhuriyet düşmanı gerici siyasi kadronun kaybetme korkusunu yansıtan bir “acele baskın” seçime gidiyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuranlardan biri de, 1968’in FKF Genel Başkanı ve Vakfımızın üyesi 68’li arkadaşımız Doğu Perinçek’tir.

Sistemin karakterinden kaynaklanan çok sayıda adaletsizlik ve eşitsizlik içeren bu “acele baskın” seçimde Doğu Perinçek’in önüne bir de, yurttaşlardan, “6 günde ve ilçe seçim kurullarında verilecek 100 bin imza” toplaması engeli çıkarılmıştır.

68’liler Birliği Yönetim Kurlu olarak, bu antidemokratik engelin aşılması için bütün 68’li arkadaşlarımızı ve bütün yurttaşlarımızı, 4 -9 Mayıs tarihleri arasında seçmen kayıtlarının bulunduğu ilçe seçim kurullarına giderek Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermeye çağırıyoruz."