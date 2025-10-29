Tarihçi İlber Ortaylı'dan 102. yıla özel paylaşım! İşte Cumhuriyet'in kuruluş belgesi

Prof. Dr. Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan edildiğini gösteren 29 Ekim 1923 tarihli orijinal Osmanlıca belgeyi ve o belgenin çevirisini kamuoyu ile paylaştı.

İlber Ortaylı'nın yaptığı paylaşım ve belgedeki o tarihi ifadeler tam olarak şöyle:

"Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923. 'Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.'"