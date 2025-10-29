Tarihçi İlber Ortaylı'dan 102. yıla özel paylaşım! İşte Cumhuriyet'in kuruluş belgesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü kutlanırken, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim 1923 tarihli Osmanlıca belgenin orijinalini ve çevirisini paylaştı...

Prof. Dr. Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan edildiğini gösteren 29 Ekim 1923 tarihli orijinal Osmanlıca belgeyi ve o belgenin çevirisini kamuoyu ile paylaştı.

İlber Ortaylı'nın yaptığı paylaşım ve belgedeki o tarihi ifadeler tam olarak şöyle:

"Cumhuriyet'imizin ilân belgesi, 29 Ekim 1923. 'Hâkimiyet, bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti Cumhuriyettir.'"

