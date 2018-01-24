Afrin’de görevli pilot, dağın altındaki terör örgütü YPG cephaneliğini işaretledi. Ölümü göze alıp 20 metreye kadar indi. Füzeyi ateşledi. Aynı hızla yükseldi. Sadece 30 saniye içinde hedefi imha etti

Afrin'de görevli pilot, dağın altındaki terör örgütü YPG cephaneliğini işaretledi. Ölümü göze alıp 20 metreye kadar indi. Füzeyi ateşledi. Aynı hızla yükseldi. Sadece 30 saniye içinde hedefi imha etti.



LAZERLE İŞARETLEDİ



İncirlik'ten kalkan pilot, teröristlerin yuvalandığı Afrin'e geldi. Hedefi, tespit etti. Ama o yükseklikten vurması mümkün değildi. Şimşek hızıyla kararını verdi.



HAVACILIK TARİHİNE GEÇTİ



Bunların hepsini tam 30 saniye içinde gerçekleştirdi. Eşi benzeri görülmemiş sorti, dünya havacılık tarihine geçti. Yabancı medya, Türk pilotu manşetlerine çekti.



FÜZEYLE VURDU



Takvim gazetesinde yer alan habere göre, kahraman pilot, hayatını hiçe sayıp savaş uçağıyla dalışa geçti. Dere yatağına 20 metre kaldığında tünelin ağzına füzeyi gönderdi. Hainlerin cephaneliğini yerle bir etti.



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