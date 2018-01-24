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Tarihe geçti! Dünya Türk F-16 pilotunu konuşuyor: 20 metreye kadar indi 30 saniyede tamamladı

Afrin’de görevli pilot, dağın altındaki terör örgütü YPG cephaneliğini işaretledi. Ölümü göze alıp 20 metreye kadar indi. Füzeyi ateşledi. Aynı hızla yükseldi. Sadece 30 saniye içinde hedefi imha etti

Tarihe geçti! Dünya Türk F-16 pilotunu konuşuyor: 20 metreye kadar indi 30 saniyede tamamladı

Afrin'de görevli pilot, dağın altındaki terör örgütü YPG cephaneliğini işaretledi. Ölümü göze alıp 20 metreye kadar indi. Füzeyi ateşledi. Aynı hızla yükseldi. Sadece 30 saniye içinde hedefi imha etti.

LAZERLE İŞARETLEDİ

İncirlik'ten kalkan pilot, teröristlerin yuvalandığı Afrin'e geldi. Hedefi, tespit etti. Ama o yükseklikten vurması mümkün değildi. Şimşek hızıyla kararını verdi.

HAVACILIK TARİHİNE GEÇTİ

Bunların hepsini tam 30 saniye içinde gerçekleştirdi. Eşi benzeri görülmemiş sorti, dünya havacılık tarihine geçti. Yabancı medya, Türk pilotu manşetlerine çekti.

FÜZEYLE VURDU

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, kahraman pilot, hayatını hiçe sayıp savaş uçağıyla dalışa geçti. Dere yatağına 20 metre kaldığında tünelin ağzına füzeyi gönderdi. Hainlerin cephaneliğini yerle bir etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Afrin operasyonu #f-16 pilotu
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