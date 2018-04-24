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Tarihi AİHM zaferi! Doğu Perinçek: Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır

24 Nisan tarihi, emperyalist güçlerin, Ermeni tehcirini dünyaya soykırım yalanı ile empoze etmeye çalıştığı tarih. Ulusal Kanal olarak bugün, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşını “Soykırım” olarak göstermeye çalışan emperyalist güçlere karşı, Türkiye'nin kazandığı zaferi hatırlatıyoruz. Soykırım yalanı, 15 Ekim 2015'te Vatan Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in AİHM'de kazandığı zaferle yerle bir edilmişti. Karar Perinçek-İsviçre Davası olarak tarihe geçti. Bu Vatan Mücadelesinde Talat Paşa Komitesi de başroldeydi. Komitenin Başkanı Ali Erdinç, Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı, önemli mesajlar verdi.

Tarihi AİHM zaferi! Doğu Perinçek: Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır

Emperyalist yalanı yerle bir edeceğini tüm dünyaya haykırdı.

Lozan'da, Berlin'de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde "Türkiye" için mücadele verdi.

Ve sonunda tüm Avrupa'yı dize getirdi. Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek “Ermeni Soykırımı” yalanını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin nihai kararıyla yerle bir etti.

15 Ekim 2015 günü, AİHM Büyük Daire Doğu Perinçek lehine kesin kararını verdi ve dava Perinçek-İsviçre davası olarak tarihe geçti. 

Vatan Partisi Lideri önderliğinde Türkiye'nin emperyalistlere karşı kazandığı bu zaferde Talat Paşa Komitesi başroldeydi.

Talat Paşa Komitesi Başkanı Ali Erdinç, 24 Nisan'ın "Ermeni soykırımının yıl dönümü" olarak adlandırılmasıyla ilgili Ulusal Kanal'a konuştu.

Erdinç, soykırım yalanını gündemde tutanların, Türkiye'yi bölmek isteyenler olduğunu vurguladı "Ermeni vatandaşlar bizim kardeşimiz" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ulusal kanal #lozan #berlin
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