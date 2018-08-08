Tarihi Ankara Gar Yerleşkesiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yerleşkenin, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün plan notlarında özel bir üniversite olarak görüldüğünü öne sürüldü. Konuya ilişkin konuşan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Yerleşke Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu Medipol Üniversite'ne mi devredilecek?" diye sordu.





Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bu bölgede bir hastaneye ya da tıp fakültesine ihtiyaç olmadığını söyledi.



Tezcan Karakuş Candan, plan değişikliğinin onaylanması durumunda Ankara trafiğindeki sıkıntılara da işaret etti.



Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir, hat sayısının düşmesiyle birlikte yaşadıkları soruna işaret etti.



İsmail Özdemir, Kayseri'de benzer bir hukuksuzluğun yaşandığını belirtti, mücadele çağrısı yaptı.







HABER: DOĞUKAN ÇOBAN

KAMERA:BARIŞ YURTERİ

ulusal.com.tr Mimarlar Odası ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası yetkilileri, Ankara Gar Yerleşkesine ilişkin plan değişikliği yapıldığını iddia etti, gar yerleşkesinin özel üniversite alanı olarak görüldüğünü öne sürdü.Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bu bölgede bir hastaneye ya da tıp fakültesine ihtiyaç olmadığını söyledi.Tezcan Karakuş Candan, plan değişikliğinin onaylanması durumunda Ankara trafiğindeki sıkıntılara da işaret etti.Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir, hat sayısının düşmesiyle birlikte yaşadıkları soruna işaret etti.İsmail Özdemir, Kayseri'de benzer bir hukuksuzluğun yaşandığını belirtti, mücadele çağrısı yaptı.