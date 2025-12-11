Tarihi eser kaçakçılığına büyük darbe: 15 gözaltı, 6 bin 202 parça eser ele geçirildi!
İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki ay süren yoğun bir çalışmanın ardından tarihi eser kaçakçılarına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü titiz çalışmayı tamamladı. Çalışmalar kapsamında, son iki aylık süreçte toplanan deliller ışığında harekete geçildi.
Polis, Fatih, Maltepe, Bakırköy, Kartal, Üsküdar, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçelerindeki 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar neticesinde, kaçakçılıkla bağlantılı olduğu tespit edilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
TARİHİN FARKLI DÖNEMLERİNE AİT BİNLERCE ESER
Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, adeta küçük bir müze koleksiyonunu andıran binlerce tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen eserler arasında, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait 552 sikke bulunuyordu.
Ayrıca, 17., 18. ve 19. yüzyıllara ait subay kılıçları, madalya, fes, kale tüfeği, berat ve Osmanlıca metinlerin yanı sıra, kiliselerde ibadet esnasında kullanılan ikona, tablo ve resimler de ele geçirilen eserler arasındaydı.
YABAN HAYVANLARINDAN YAPILMIŞ OBJELER DE BULUNDU
Tarihi eserlerin yanı sıra, operasyonlarda ele geçirilen bir diğer çarpıcı grup ise yabani hayvanlara ait çeşitli uzuvlardı. Timsah eli, ceylan postu, piton derisi gibi parçalar ile bu hayvanların diş ve boynuzlarından imal edilmiş çok sayıda tespih, kolye, tarak ve fırça da operasyonlar sırasında bulundu.
Gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Kalan 12 şüphelinin ise Emniyet'teki sorgu işlemleri devam ediyor.
Operasyonda ele geçirilen toplam 6 bin 202 eserin, tasnif ve değerlendirme işlemlerinin ardından ilgili müzelere ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilenen bu tarihi eser ve objeleri yerinde inceleyerek, operasyonu yürüten personelden bilgi aldı ve ekipleri yürüttükleri başarılı çalışmadan dolayı tebrik etti.