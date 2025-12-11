Tarihi eser kaçakçılığına büyük darbe: 15 gözaltı, 6 bin 202 parça eser ele geçirildi!

YABAN HAYVANLARINDAN YAPILMIŞ OBJELER DE BULUNDU

Tarihi eserlerin yanı sıra, operasyonlarda ele geçirilen bir diğer çarpıcı grup ise yabani hayvanlara ait çeşitli uzuvlardı. Timsah eli, ceylan postu, piton derisi gibi parçalar ile bu hayvanların diş ve boynuzlarından imal edilmiş çok sayıda tespih, kolye, tarak ve fırça da operasyonlar sırasında bulundu.