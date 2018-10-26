Ankara'da polis ekiplerince şüphe üzerine yapılan aramada elindeki poşette tarihi eser olduğu değerlendirilen 775 sikke ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve Muğla'da görevli bir imam olduğu belirlenen tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da polis ekiplerince şüphe üzerine yapılan aramada elindeki poşette tarihi eser olduğu değerlendirilen 775 sikke ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya ilçesinde rutin uygulamalarını sürdüren Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinin önünde elinde poşetle bekleyen ve şüpheli hareketleri olan E.Y'yi durdurarak arama yaptı.



Söz konusu poşette, tarihi eser olduğu değerlendirilen 775 sikke ele geçirildi. Bunların kendisine ait olduğunu ve satmak için Ankara'ya getirdiğini söyleyen E.Y. hakkında araştırma yapan ekipler, zanlının Muğla'da görevli bir imam olduğunu belirledi.



Polis tarafından yetkililere teslim edilmek üzere sikkelere el konuldu.



Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçılığı şüphelisi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.