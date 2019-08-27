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Tarihi eserlerin maketini yapıyor

Batman'da yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Selahattin Cihan'ın yaptığı maket eserler büyük ilgi görüyor. 20 metrekarelik dükkanda çalışan Cihan, Türkiye ve dünyada öne çıkan tarihi eserleri maketlere yansıtıyor.

Tarihi eserlerin maketini yapıyor
Batman'da yaşayan Kıbrıs gazisi Selahattin Cihan'ın yaptığı maketler büyük ilgi görüyor

20 metrekarelik dükkanını sabah erken saatlerde açıyor.  Önceden hazırladığı alçıları kalıplara boşaltarak  kuruyan kalıplara şekil veriyor.

Bir kamu sektöründen emekli olduğunu söyleyen Kıbrıs gazisi Selahattin Cihan,  boş durmayı sevmediğinden bu işe yöneldiğini anlatıyor.

Gazinin yaptığı Mescid-i Haram, Anıtkabir, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Kalesi gibi maketleri büyük ilgi görüyor.

Yapmayı planladığı daha birçok eseri var. 

ulusal.com.tr
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