Batman'da yaşayan Kıbrıs gazisi Selahattin Cihan'ın yaptığı maketler büyük ilgi görüyor
20 metrekarelik dükkanını sabah erken saatlerde açıyor. Önceden hazırladığı alçıları kalıplara boşaltarak kuruyan kalıplara şekil veriyor.
Bir kamu sektöründen emekli olduğunu söyleyen Kıbrıs gazisi Selahattin Cihan, boş durmayı sevmediğinden bu işe yöneldiğini anlatıyor.
Gazinin yaptığı Mescid-i Haram, Anıtkabir, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Kalesi gibi maketleri büyük ilgi görüyor.
Yapmayı planladığı daha birçok eseri var.
ulusal.com.tr
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