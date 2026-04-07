Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden canlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün’ün başkenti Amman’daki tarihi Osmanlı yadigarı Hicaz Demir Yolu İstasyonu’nda Ürdünlü ve Suriyeli mevkidaşlarıyla kritik bir zirve gerçekleştirdi. Zirve neticesinde imzalanan mutabakat zaptı, tarihi hattın modern standartlarda yeniden inşasını ve kara yolu taşımacılığının işlevsel hale getirilmesini öngörüyor.

AKDENİZ’DEN KIZILDENİZ’E KESİNTİSİZ HAT

Projenin kapsamı, mevcut üç ülke sınırlarının ötesine geçerek Körfez bölgesini de içine alıyor. Bakan Uraloğlu, demir yolu hattının Suudi Arabistan ve Umman’a kadar uzatılmasının planlandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"1302 kilometrelik bu tarihi hattın modernizasyonuyla Kızıldeniz’i Akdeniz’e ve Avrupa’ya bağlamış olacağız. Bu, sadece bir ulaştırma projesi değil, bölgesel ticaretin omurgasını oluşturacak stratejik bir adımdır."

LOJİSTİK OPERASYONLARDA YENİ SAFHA

Demir yolu projesine paralel olarak, üç ülke arasındaki kara yolu koridorunun aktif kullanılması yönünde de güçlü bir irade beyan edildi. Tören kapsamında, Ürdün’den yüklenen bir Türk tırı; Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmek üzere sembolik bir törenle uğurlandı. Bu hamle, Batı Asya’dan çıkan yüklerin Orta Asya ve Avrupa içlerine kadar kesintisiz ulaşımını hedefleyen entegrasyonun ilk somut adımı olarak kaydedildi.

ORTAK İRADE BELİRLEYİCİ OLDU

Bakan Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesinde Türkiye, Suriye ve Ürdün devlet başkanlarının ortaya koyduğu ortak iradenin belirleyici olduğunu vurguladı. Geçmişteki siyasi engellerin aşıldığına dikkat çeken Uraloğlu, "Bu projeleri 10 ya da 20 yıl önce hayata geçirmek isterdik ancak bugünkü konjonktür bu imkanı tanıdı" ifadelerini kullandı.

TEKNİK ANALİZ VE GELECEK PROJEKSİYONU

Mutabakat kapsamında kurulacak çalışma gruplarının, hattın teknik altyapısı, finansman modelleri ve sınır geçiş prosedürleri üzerindeki çalışmaları başlatması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Süveyş Kanalı’na alternatif bir lojistik koridorun güçlenmesi ve bölge ekonomilerinin küresel ticaret ağlarına eklemlenmesi öngörülüyor.