Soçi'deki tarihi üçlü liderler zirvesinde, yine bölgenin kaderini etkileyecek kritik kararlar alındı. Uzmanlara göre, İdlib'te terör örgütlerine yönelik lokal operasyonların yoğunlaştırılması noktasında Ankara, Astana ortaklarıyla mutabakata yakınlaştı. Güvenli bölge konusunda da Türkiye ve Rusya arasında yakınlaşma var. Uzmanlara göre; 5. üçlü zirveye kadar olan sürede Ankara Şam arasında yeni kanalları açılması da olası..

Soçi'deki kritik üçlü liderler zirvesinde başta Suriye olmak üzere bölgesel sorunlara karşı Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak mücadele iradesi bir kez daha tescillendi.



Zirvede üç ülkede İdlib'teki silahtan arındırılmış bölge mutabakatının sürmesinde kararlılığını ortaya koydu. Rusya ve İran liderleri İdlib'te HTŞ'ye dönük operasyon mesajı verdi. Uzmanlara göre, bir süre daha mevcut statükonun korunmasını isteyen Türkiye, lokal operasyonların artırılması noktasında Astana ortaklarına yakınlaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölgeye katkı sunmaları için Rusya ve İran'a çağrı yaptı. Uzmanlar, güvenli bölgenin kurulması noktasında Ankara ile Moskova arasında bir yakınlaşma olduğuna dikkat çekti.



Zirvede Suriye için 150 kişiden oluşan Anayasa komitesini kurulması da öne çıkan bir konu oldu. Komitenin kurulması noktasında pazarlıklarda sona gelindiğini belirten uzmanlar, Cenevre uyarısı yaptı.



Üçlü liderler zirvesinin 5'incisinin Türkiye'de yapılacağını hatırlatan uzmanlar, zirveye kadar Ankara Şam hattında ilişkilere ivme kazandırılacağı görüşünde.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: TANSEV KARA

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