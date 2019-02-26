Türk ordusu tam savaş kapasitesi ve tüm vurucu gücüyle yarın 3 denizde birden tatbikata başlıyor. Donanmamız "Mavi Vatanda Güçlü, Ana Vatanda Güvendeyiz" parolasıyla denizlerde boy gösterecek. Şimdiye kadarki en büyük deniz tatbikatı olacak faaliyet, 8 Mart'a kadar sürecek

Türk donanması, Doğu Akdeniz'deki Amerika ve İsrail tehdidine karşı denize iniyor. Türk ordusu sadece Akdeniz değil 3 denizde birden boy gösterecek.



Donanmanın tüm vurucu güçleri denize açılacak. Tatbikata Hava ve Kara Kuvvetleri de destek verecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı organizasyonu olan Mavi Vatan Tatbikatı 27 Şubat'ta başlayacak.



Gölcük ve Aksaz Ana Deniz Üslerinden fırkateyn ve korvetler tam savaş yüküyle Ege ve Akdeniz'e ilerleyecek. Tatbikatta gerçek mermi ve mühimmatlar kullanılacak. Aralarında denizaltılar, Milgem Korvetleri ve çıkarma gemilerinin de olduğu tam 103 savaş gemisi, Mavi Vatan'da boy gösterecek.

Donanmanın parolası "Mavi Vatan'da Güçlüyüz Anavatan'da güvendeyiz." Kuvvet Komutanlığı tüm güçlerini bu dev savaş provası ve eğitimine dahil etti. İlk defa tüm unsurlar Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de düşmana korku salacak. Millî mühimmatlar Cirit ve Umtas'la atışlar yapılacak. Kara Kuvvetlerinden Atak helikopterleri, Hava Kuvvetlerinden de 20 savaş uçağı tatbikatta yer alacak. Fırkateyn ve korvetler su üstündeki hedefleri vuracak, insansız hedef uçaklara gemilerden hava savunma füzeleri ateşlenecek, kara bombardımanı yapılacak. Tam anlamıyla bir savaş provası icra edilecek.



Deniz Kuvvetlerinin seçkin birlikleri SAT ve SAS'lar ile deniz piyadeleri de çıkarma harekâtı düzenleyecek, senaryo gereği düşman kara birliklerini teslim alacak. Tatbikatta deniz kuvvetlerinin envanterine katılan insansız hava aracı Bayraktar da kullanılacak. Deniz, hava ve kara güçlerinin koordinasyonu ortak harekât yetenekleri denenecek.



8 Mart'a kadar gemiler yurt içinde 34, yurt dışında 7 olmak üzere toplam 41 limanı ziyaret edecek. Tatbikatı seçkin gözlemci gününde Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi savaş gemisinden takip edecek. Tatbikat 8 Mart'ta sona erecek.



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