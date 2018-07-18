18/07/1932: Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye oldu.
18/07/1953: Mısır'da Cumhuryet ilân edildi.
18/07/1968: Amerikan 6. Filo askerleri Dolmabahçe'de denize atıldı. Eylemin başında Deniz Gezmiş ve Hasan Yalçın vardı.
18/07/1980: TİKP üyesi devrimci öğretmen İnan Özdemir Kahramanmaraş'ın Narlı nahiyesinde PKK militanlarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İnan, toprak mücadelesinde ağalar tarafından tehdit ediliyordu.
18/07/2002: Gazeteci yazar Metin Toker hayatını kaybetti. (D: 1924)
18/07/2012: Suriye'nin başkenti Şam'da Milli Güvenlik binasına konulan bombanın patlatılması sonucu 3 üst düzey yönetici hayatını kaybetti.
18/07/2012: Oyuncu ve yönetmen Ergin Orbey hayatını kaybetti.
18/07/2012: Eski Savcı ve Cumhuriyet Senatosu üyesi Mehmet Feyyat hayatını kaybetti.
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