18/07/1968: Amerikan 6. Filo askerleri Dolmabahçe'de denize atıldı. Eylemin başında Deniz Gezmiş ve Hasan Yalçın vardı.

18/07/1932: Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye oldu.



18/07/1953: Mısır'da Cumhuryet ilân edildi.



18/07/1968: Amerikan 6. Filo askerleri Dolmabahçe'de denize atıldı. Eylemin başında Deniz Gezmiş ve Hasan Yalçın vardı.



18/07/1980: TİKP üyesi devrimci öğretmen İnan Özdemir Kahramanmaraş'ın Narlı nahiyesinde PKK militanlarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. İnan, toprak mücadelesinde ağalar tarafından tehdit ediliyordu.



18/07/2002: Gazeteci yazar Metin Toker hayatını kaybetti. (D: 1924)



18/07/2012: Suriye'nin başkenti Şam'da Milli Güvenlik binasına konulan bombanın patlatılması sonucu 3 üst düzey yönetici hayatını kaybetti.



18/07/2012: Oyuncu ve yönetmen Ergin Orbey hayatını kaybetti.



18/07/2012: Eski Savcı ve Cumhuriyet Senatosu üyesi Mehmet Feyyat hayatını kaybetti.

