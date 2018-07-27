İslam'da günümüzdeki gibi cemaat ve tarikat anlayışı yoktu diyen İlahiyat Uzmanı Nazif Ay, bu tür yapıların toplumu terörize ettiğini söyledi. Ay, "Tehlikeyi fark eden hükümet, bu örgütlere tek tek operasyon yapmaya devam edecek," dedi. İlahiyatçı Ay'a göre bu tarikatların Amerika bağlantılı...

Türkiye'deki cemaat ve tarikatları anlattı. Günümüzde bu tür yapıların tehlike arz ettiğini söyledi.



Örgütlerin işleyişini Ulusal Kanal'a değerlendiren İlahiyat Uzmanı Nazif Ay, "Türkiye'de 100'ün üzerinde cemmat ve tarikat var" dedi.



Ay, "bu tehlikeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da gördü ve harekete geçti" diye ifade etti.



İlahiyat Uzmanı Nazif Ay, Örgüt yapılanmalarının AKP iktidarını da tehlikeye soktuğu için operasyonların devam edeceğini belirtti.



Ay, "örgüt yapılanmaları genelde Amerika merkezli kuruluyor ve Cumhuriyet düşmanlığı besliyor" dedi.



HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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