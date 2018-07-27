banner982
Yaşar Güler 1'inci Ordu Komutanlığı'nı ziyarete gitti
Yaşar Güler 1'inci Ordu Komutanlığı'nı ziyarete gitti
Bakan Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı
Bakan Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı
Putin, İran'ı konuşmak üzere Trump'ı davet etti
Putin, İran'ı konuşmak üzere Trump'ı davet etti
Suriyeliler için dönüş planı
Suriyeliler için dönüş planı

Tarikatların Amerika bağlantıları

İslam'da günümüzdeki gibi cemaat ve tarikat anlayışı yoktu diyen İlahiyat Uzmanı Nazif Ay, bu tür yapıların toplumu terörize ettiğini söyledi. Ay, "Tehlikeyi fark eden hükümet, bu örgütlere tek tek operasyon yapmaya devam edecek," dedi. İlahiyatçı Ay'a göre bu tarikatların Amerika bağlantılı...

Tarikatların Amerika bağlantıları

Türkiye'deki cemaat ve tarikatları anlattı. Günümüzde bu tür yapıların tehlike arz ettiğini söyledi.

Örgütlerin işleyişini Ulusal Kanal'a değerlendiren İlahiyat Uzmanı Nazif Ay, "Türkiye'de 100'ün üzerinde cemmat ve tarikat var" dedi.

Ay, "bu tehlikeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da gördü ve harekete geçti" diye ifade etti.

İlahiyat Uzmanı Nazif Ay, Örgüt yapılanmalarının AKP iktidarını da tehlikeye soktuğu için operasyonların devam edeceğini belirtti.

Ay, "örgüt yapılanmaları genelde Amerika merkezli kuruluyor ve Cumhuriyet düşmanlığı besliyor" dedi.

HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr




 

Etiketler; #tarikat #amerika #nazif ay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.