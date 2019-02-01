Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antalya'daki hortum faciası nedeniyle 30 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı. Toplamda bin 380 hasar dosyası incelendi." açıklaması yaptı. Antalya ve Isparta'da sağanak, kar ve fırtınadan dolayı 197 elektrik direği yıkıldı, 212 kilometrelik elektrik hattı hasar gördü. AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "855'i Antalya, 126'sı Isparta'da olmak üzere toplam 981 arızaya çözüm ürettik" dedi

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antalya'daki hortum faciası nedeniyle 30 milyon lira tazminat ödemesi yapıldı. Toplamda bin 380 hasar dosyası incelendi." açıklaması yaptı.



Antalya ve Isparta'da sağanak, kar ve fırtına nedeniyle 197 elektrik direği yıkıldı, 212 kilometrelik elektrik hattı hasar gördü. Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ekibi, 981 arızaya çözüm üretti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya ve Isparta'da etkili olan olumsuz hava koşullarında AEDAŞ, kriz masası oluşturdu.



Tüm personelin izinleri iptal edilerek, sahadaki ekip sayısı artırıldı. Günlük 5 bin çağrı yapılan AEDAŞ'ın Çağrı Merkezi'ne 26 Ocak'ta 54 bin arama yapıldı.



Kriz masasında operasyonu yürüten AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, 24-27 Ocak tarihlerinde Antalya'yı ve 26-28 Ocak tarihlerinde de Isparta'yı etkisi altına alan olumsuz hava şartlarının elektrik iletim hatlarında da tahribata yol açtığını belirtti.



Müdüroğlu, şiddetli yağış, fırtına ve hortum nedeniyle bölgede 197 elektrik direğinin yıkıldığını, yaklaşık 147 kilometre alçak gerilim, 65 kilometre de orta gerilim hattının hasar gördüğünü aktardı.



Bu sırada 855'i Antalya, 126'sı ise Isparta'da olmak üzere, toplam 981 arızaya çözüm ürettiklerini vurgulayan Müdüroğlu, şu bilgileri verdi:



"Söz konusu arızalar 377 bini Antalya, 33 bini ise Isparta'da olmak üzere toplam 410 bin elektrik abonesini etkiledi. Fırtına ve hortum ağaçları söktü, otomobilleri hatta uçakları sürükledi. Böyle bir ortamda halkımızın enerji sorunu yaşamaması için bizler de gece gündüz görev başındaydık. Bugüne kadar teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve aldığımız önlemler sayesinde arızalara hızla çözüm ürettik ve 27 Ocak itibarıyla enerjisiz hiçbir bölgemiz kalmadı."



ulusal.com.tr