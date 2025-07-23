Tarım Bakanı’ndan 45 derece uyarısı: Orman yangını riski büyüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bugün toplam 54 yangın çıktığını belirten Yumaklı, bunların 22’sinin ormanlık, 32’sinin ise orman dışı alanlarda meydana geldiğini söyledi.

Bakan Yumaklı, Sakarya’nın Geyve ilçesinde başlayarak Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan yangının 53. saatine girdiğini ifade etti. Yangının etkili olduğu Eskişehir Seyitgazi, Karabük Çukurca ve İzmir Urla’da ise müdahalenin sürdüğünü, alevlerin kontrol altına alınmak üzere olduğunu belirtti.

Hava sıcaklıklarının ciddi şekilde artacağı uyarısında bulunan Yumaklı, vatandaşlara açık alanlarda ateş yakmamaları konusunda çağrıda bulundu:

“Yarın 40 hatta 45 dereceleri bulacak, ülke genelindeki illerde sıcaklıklar. Bu şartların hepsinin oluşması söz konusu. O yüzden vatandaşlarımızdan ricamız, kapalı alanların dışında herhangi bir ateş yakılmaması, bir alev oluşturabilecek herhangi bir ortama sebebiyet verilmemesi.”