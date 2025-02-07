Tarım Bakanlığı, hileli gıda skandallarını ifşa etti: Sadece 18 il temiz çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe hile yapan firmaları ifşa etti. Bakanlığın açıklamaları, vatandaşları şaşkına çevirirken, 81 ilden çoğu il ifşa listesine dahil oldu. Peki, hangi illerde hile tespit edilmedi?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tarım Bakanlığı, hileli gıda skandallarını ifşa etti: Sadece 18 il temiz çıktı!
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde, 63 ilden toplam 90 firmanın sağlığa zararlı maddeler içeren ürünlerle tespit edilerek "kırmızı liste"ye alındığı açıklandı.

EN FAZLA HİLE YAPILAN ÜRÜNLER

Denetimlerde en fazla hile yapılan ürünler arasında zeytinyağı, et ve et ürünleri, lahmacun, peynir, süt ürünleri ve baharatlar yer aldı. Zeytinyağına tohum yağı karıştırmak, dana eti yerine at ve eşek eti satmak, et ürünlerine tavuk eti eklemek gibi skandallar ifşa oldu. Ayrıca, peynirlerin yağ oranlarının düşürülmesi ve baharatlara zararlı gıda boyalarının eklenmesi gibi uygulamalar tespit edildi.

HİLEYE KARIŞMAYAN 18 İL

Gıda hilesine karışmayan ve gıda güvenliği konusunda yüksek puan alan 18 il dikkat çekti. Bu illerde hiç bir firmanın gıda hilesine karışmadığı belirlenirken, bu illerin gıda güvenliği konusunda örnek alındığı vurgulandı. Hile yapmayan illerin listesi şu şekilde:

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Uşak, Van.

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