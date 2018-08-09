Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ordu'daki sel felaketinden etkilenen çiftçilerin düşük faizli zirai kredi borçlarının, il ve ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde erteleneceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Ordu'nun Fatsa, Ünye, Çaybaşı, Perşembe ve İkizce ilçelerinde dün itibariyle meydana gelen sel, su baskını ve fırtına afetleri neticesinde bazı bölgelerdeki tarım alanlarının etkilendiğini belirtti.



Pakdemirli, "Çaybaşı ilçesinde bir üreticimize ait tavuk işletmesinde civcivlerin telef olduğu ve kümeste de maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Selin etkili olduğu alanlarda bazı üreticilerimize ait harman yerinde bekletilen fındıklar ile dallardan dökülen fındıklar sel sularıyla taşınmıştır. Birkaç üreticimize ait sebze seralarında da küçük çaplı etkilenmeler görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personelin, bölgede ön hasar tespit çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, meydana gelen afetlerin, tarım sigortaları kapsamında olduğunu, tespit edilecek sigorta kapsamındaki hasarların, en kısa sürede tazmin edileceğini aktardı.



Tarımsal ürünlerde, tarım sigortası kapsamına girmeyen nedenlerden dolayı meydana gelen kayıpların, "2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun" kapsamında İl ve İlçe Hasar Tespit



Komisyonlarınca değerlendirileceğine vurgu yapan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Afetlerden etkilenen çiftçilerimizin düşük faizli zirai kredi borçları, il ve ilçe müdürlüklerimize müracaatları halinde 2018/10983 sayılı Kararname kapsamında ertelenecektir. Bölgedeki gelişmeler hükümetimiz ve bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bakan yardımcımız, valimiz, il müdürümüz ve bütün teşkilat mensuplarımız olay mahallinde gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar. Yaraların sarılması için gereken her şey yapılacaktır."

Pakdemirli, bu afetlerde can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade ederek, afetten etkilenen üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti, geçmiş olsun dileklerini iletti.