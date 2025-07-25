Tarım Bakanlığı tek tek açıkladı! Bu 21 üründe tek tırnaklı eti tespit edildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde 21 üründe tek tırnaklı hayvan eti bulundu. Bakanlığın açıkladığı liste gündemde
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi yeniden gündemde. Yayınlanan listede bazı firmaların ürünlerinde "tek tırnaklı eti" tespit edildi.
Gıda güvenliği kapsamında yapılan denetimlerde 21 farklı üründe tek tırnaklı hayvan eti bulundu. Vatandaşlar, hangi markalarda bu tür etlerin tespit edildiğini merakla araştırıyor
Bakanlık, ifşa edilen firmaların isimlerini ve ürün detaylarını kamuoyuna duyurdu. Listede yer alan bazı ürünlerin etiketinde kırmızı et yazmasına rağmen eşek ya da at eti gibi tek tırnaklı hayvan etlerine rastlandı.
İşte tek tırnaklı et tespit edilen o 21 ürün:
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