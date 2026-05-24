Tarım Bakanlığı'ndan radikal karar! Marketlerde yeni dönem başlıyor

Yapılan bu kapsamlı değişikliklerle birlikte gıda etiketlerinin daha kolay okunması, yanıltıcı görsellerin, isimlerin ve ifadelerin engellenmesi ile gıda okuryazarlığının artırılması amaçlanıyor. Yeni kurallar, gıda işletmecilerinin piyasaya süreceği yeni ürünlerin şartlarını ve gıda güvenilirliğini yeniden şekillendiriyor.

32 Gıda Bileşeni Türkiye'de Tamamen Yasaklandı

Düzenleme kapsamında, Avrupa Birliği (AB) listesinde yer alan ve Türkiye'de kullanımı uygun bulunan yeni gıdalar net bir şekilde sıralandı. AB listesindeki 189 yeni gıda bileşeni mevzuat kapsamına alınırken; GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı veya böcek olması gibi kırmızı çizgiler nedeniyle 32 gıda bileşeni kapsam dışında bırakılarak tamamen yasaklandı.

Ayrıca ürünlerin adı ve net miktarının tüketicinin ilk bakışta görebileceği bir yerde bulunması zorunlu olurken; alkol, şeker veya tatlandırıcı içeren ürünlerde bu bilgilerin diğer içeriklerden ayrı, açık ve belirgin biçimde yazılması şart koşuldu.

"Tadında, Lezzeti, Keyfi" Dönemi Resmen Kapandı

Yeni yönetmelikle birlikte tüketicinin algısını yanıltmaya yönelik birçok pazarlama stratejisine son verildi:

Gerçek Görsel Yasağı: Aroma verici kullanılarak üretilen ürünlerin etiketlerinde artık gerçek gıda görselleri kesinlikle kullanılamayacak ve ürünün "aromalı" olduğu etiket üzerinde açıkça belirtilecek.

İfade Yasakları: Birbiriyle karıştırılabilecek gıdaların adında ve etiketinde, sahip olmadığı özelliklere atıf yapan “... tadında”, “... lezzeti”, “... keyfi” gibi ifadelerin kullanımı tamamen yasaklandı.

Yağ ve Çikolata Ürünleri: Tereyağı aroması eklenmiş ayçiçeği yağı ve margarinlerde “tereyağı tadında/lezzeti/keyfi”; kokolin ürünlerinde “çikolata tadında/lezzeti/keyfi” ifadeleri kullanılamayacak.

Zeytinyağı hariç bitkisel yağlarda zeytin veya zeytin ağacı görselleri ile “zeytinyağı tadında” ibaresi yer alamayacak.

Dondurma Taklitleri: Sütlü buz ve yenilebilir buzlu ürünlerde, tüketicide dondurma algısı oluşturacak "dondurma lezzeti/keyfi" gibi ifadelere izin verilmeyecek.

"Köy Ürünü" Sınırlandırması: Tüketicide haksız yere "köy ürünü" algısı oluşturabilecek marka adları ve ifadelerin kullanımı sınırlandırıldı.

Yağ Karışımları: İçeriğinde farklı bitkisel yağlarla birlikte az miktarda tereyağı veya zeytinyağı barındıran ürünlerin, yalnızca bu bileşenler öne çıkarılarak “tereyağlı” ya da “zeytinyağlı” şeklinde adlandırılması yasaklandı.

Menülerde Enerji Değeri Zorunluluğu ve Yeni Etiket Kuralları

Toplu tüketim yerlerinde servis edilen veya paketli sunulan gıdalarda, tüketicinin tercihini etkileyecek bileşenlerin açıkça yazılması zorunlu hale geldi. Bu kapsamda öne çıkan diğer kararlar ise şunlar oldu:

"Yer Fıstıklı" Baklava: Yer fıstığı kullanılarak üretilen baklavalarda sadece "fıstıklı" yazılması yasaklandı; bu ürünlerde doğrudan "yer fıstıklı baklava" ifadesi kullanılacak.

İthal/Yerli Algısı Engeli: Yurt içinde üretilen ürünlerde ithal, ithal ürünlerde ise yurt içinde üretildiği izlenimi verecek yanıltıcı marka, ifade ve görseller yasaklandı.

Görsel Sınırlandırması: Gıdaların silah, kafatası, beyin, dudak ve göz gibi şekil veya görsellerle piyasaya arz edilmesinin önüne geçildi.

Krema Yerine Krem Sos: İçeriğinde gerçek krema bulunmayan ürünlerde “krema” kelimesi kullanılamayacak, bu ürünlerin etiketine “krema sos” yazılacak.

Bitki Çayları ve Menüler: Bitki çaylarında hazırlama yönteminin etiket üzerinde açıkça belirtilmesi zorunlu olurken, restoran ve kafe menülerinde ürün içerikleri ile enerji (kalori) değerlerine ilişkin bilgilerin tüketicilere sunulması şartı getirildi.