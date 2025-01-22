Tarım Bakanlığı'ndan yeni ifşa! 5 peynir markası listede

Gazete Duvar'a göre, listede yalnızca peynirler yer almadı. Bakanlık, 4 sucuk markası ve 1 kebap markasının da usulsüzlükler nedeniyle ifşa edildiğini belirtti. Bu ürünlerdeki hilelerin, et ve katkı maddelerinin gerçek içeriği yerine, sağlığa zararlı ve yasaklı maddelerle değiştirildiği bildirildi. Bu usulsüzlükler özellikle işlenmiş et ürünlerinde yapılıyor.