Tarım Bakanlığı'ndan yeni ifşa! 5 peynir markası listede
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılının ilk ifşa listelerini açıkladı. 5 peynir markası, ürünlerinde yapılan hileler nedeniyle kamuoyuna duyuruldu. Bakanlık, içeriklerinde bitkisel yağ ve nişasta gibi yasaklı maddelere rastlanan markaları ifşa etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılına ait ilk ifşa listelerini yayınlamaya devam ediyor. 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanan son liste, gıda sektöründe dikkat çeken usulsüzlükleri ortaya koydu. Özellikle, 5 peynir markası, içeriklerinde yapılan hileler nedeniyle kamuoyuna duyuruldu.
Bakanlık tarafından yayımlanan listeye göre, tespit edilen hileli ürünler arasında bitkisel yağ ve nişasta gibi maddelerin kullanımı öne çıktı.
Gazete Duvar'a göre, listede yalnızca peynirler yer almadı. Bakanlık, 4 sucuk markası ve 1 kebap markasının da usulsüzlükler nedeniyle ifşa edildiğini belirtti. Bu ürünlerdeki hilelerin, et ve katkı maddelerinin gerçek içeriği yerine, sağlığa zararlı ve yasaklı maddelerle değiştirildiği bildirildi. Bu usulsüzlükler özellikle işlenmiş et ürünlerinde yapılıyor.
22 Ocak 2025 tarihli ifşa edilen peynir markaları:
Çaykara Çiftlik - Umut İsmail Kuvvet – Telli Peynir: Bitkisel yağ tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)
Gonca Gıda - Mukaddes Peker – Telli Peynir: Bitkisel yağ tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)
Şahin Süt Ürünleri – Telli Peynir: Bitkisel yağ tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)
Akmahmut Gıda - Necdet Akmahmut – Telli Peynir: Bitkisel yağ ve nişasta tespiti yapılmıştır. (Ortahisar, Trabzon)
Kılınç Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Nakliyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. – Kılınç Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 gr): Yağ oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. (2609 Mut, Mersin)