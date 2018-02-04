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Tarım dünyasından renkli görüntüler

Tarım ve hayvancılık sektörü, İzmir'de düzenlenen 13. kez kapıları açılan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarında biraraya geldi. Fuarda dikkat çeken bir etkinliğe de imza atıldı. En güzel koyun ve keçinin seçildiği yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Tarım dünyasından renkli görüntüler

Ne yapacaklarını bilemediler... Kalabalığı, ürkek ve şaşkınlık içinde izlediler.

Koyun ve keçi güzelleri seçildi. 

Burası 13. kez kapıları açılan Agroexpo Uluslararası Tarım  ve Hayvancılık Fuarı.

Fuarın 3'üncü gününde Süt Sağma ile Koyun ve Keçi Güzellik yarışmaları düzenlendi. 

Yarışmada cinslerine göre koyun ve keçilerin en güzelleri seçildi. Ancak bu o kadar da kolay olmadı.

Fuar İzmir D Holü'nde gerçekleşen Süt Sağma Yarışması'nda keçiden 1 litre 250 gram süt sağan Rıza Çakıcı birinci oldu.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmada birinci olan hayvanların yetiştiricilerine yarım, ikincilere çeyrek, üçüncülere ise gram altın hediye edildi.

Kapılarını 1 Şubat'ta açan fuar, yarın son bulacak. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir
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