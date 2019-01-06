Tarım-İş Sendikası’nın yurtdışı seyahatlerinde yaptığı harcamalara yer verdiğimiz haberlerimize yanıt veren sendika genel başkanı İlhami Polat, ‘Arkadaşlarımı gezmeye gönderdim’ dedi

Tarım-İş Sendikasındaki, harcamalara ilişkin gazetemizin gündeme taşıdığı “Sendika kasası boşaldı 550 bin dolar harcadılar”, “İşçinin parasını Kiev’de Kıbrıs’ta yediler” başlıklı haberlerimize ilişkin konuşan Tarım-İş Genel Başkanı İlhami Polat, “Arkadaşları gezmeye gönderdim” diyerek sendikal faaliyet dışında bir organizasyonda harcama yaptıklarını itiraf etti. Sendikaların amacı dışında harcama ve bağışta bulunması 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na aykırı.





Aydınlık Gazetesi 4 Ocak Cuma ve 5 Ocak Cumaresi günkü Tarım-İş Sendikasının son dört yılda yurtdışına 47 kez seyahat düzenlediği ve bu seyahatlerin 550 bin dolara mal olduğunu yazmıştı



Önceki gün Sputnik’te Yavuz Oğhan’ın programına katılan Polat’a iddialar soruldu. 47 yurtdışı seyahati sayısının doğru olmadığını savunan Polat, kendisinin 11 kez yurtdışına çıktığını öne sürdü. Polat’ın ardından yayına konuk alınan Yıldırım Koç ise “Ben belgeye dayanmadan konuşmam. Elimde karar defterindeki kararlar var” diye konuştu.



Tarım-İş’te işçilerin aidatlarıyla oluşan sendika kasasından yapılan harcamalar tartışılmaya devam ediyor. İlhami Polat, belgelerle ortaya koyduğumuz haberlerin doğru olmadığını iddia etti: “Afaki, abartılmış rakamlar. Yanlış haberler. Bizim Avrupa üst örgütümüz var. Bunların senede ortalama 45-50 tane toplantısı oluyor. Biz bunların içinden ayıklarız. Yönetim kurulu toplantıları ya da işçileri ilgilendiren toplantılara gideriz.”



‘KIBRIS, ANKARA’DAN UCUZ’



Polat, ayrıca dört yıllık başkanlığı boyunca altı sefer Kıbrıs’ta başkanlar kurulu yaptıklarını söyledi, ardından “Yani her altı ayda bir başkanlar kurulu yapmışım” dedi. Yavuz Oğhan’ın “Başkanlar kurulunu neden Kıbrıs’ta yapıyorsunuz” sorusuna Polat, şöyle yanıt verdi: “Bazı hesaplar uygun geliyor, bizim açımızdan da daha iyi oluyor. Bazı şeyler Ankara’da yaptığımızdan daha ucuza geliyor. En son toplantıyı da Ukrayna’da yaptık. Ben katılamadım, yoğundum. Bu yaptığım toplantıdan benim üyemin de delegemin de herkesin haberi var.”



Oğhan, “Neden Ukrayna’da yaptınız” sorusunu yöneltince Polat’ın, “9-10 aydır sendika içinde bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntıdan dolayı arkadaşlarım ve personelim dahil 18 kişi gönderdik. Arkadaşlar dört gün kaldılar, geldiler. Yurtdışı seyahatlerine bizim başka türlü çıktığımız da yok. Arkadaşlarımı gezmeye gönderdim. Bu kadar net; ben hırsızlık yapmadım, yolsuzluk yapmadım” ifadeleri dikkat çekti.



Oğhan, bunun üzerine, “Gezmeye gönderdim demek doğru bir yaklaşım oluyor mu? Yani bir sendika başkanı yöneticilerini gezmeye gönderebilir mi?” deyince Polat, “Ne diyim ben şimdi? Toplantı yaptım diyorum, niye toplantı yaptınız diyorsunuz” diye konuştu. Oğhan ise “Hayır öyle demedim, niye Ukrayna’da, yani işçinin aidatlarıyla gelir elde eden bir kuruluşun sorumluluğu yok mudur işçinin parasına karşı” ifadelerini kullandı. Polat ise bunun üzerine sendika için yaptırılan bina ve tesisleri anlattı.



‘HEPSİ BELGELİ’



Polat’ın ardından yayına alınan Yıldırım Koç, habere konu iddiaların belgeye dayandığını ifade etti. Koç, belgelere göre İlhami Polat’ın yaklaşık 30 kez yurtdışına çıktığını söyleyerek “Sendika ise toplamda 47 kez yurtdışı seyahati düzenlemiş. Benim derdim gariban işçinin parasının yanlış yerlere harcanmaması” diye konuştu.



İLHAMİ POLAT VE TARIM-İŞ'İN GEZİLERİ



Sendikacıların büyük bölümü, temsilcisi oldukları işçilerin kısa veya uzun vadeli çıkarlarını koruyan ve geliştirmeye çalışan insanlardır. Ancak sendikacıların küçük bir bölümü ise sendikacılığı bir geçim kapısı, kolayca zenginleşme yolu, israf ve lüks içinde yaşama aracı olarak görür. Bunların davranışları, ne yazık ki, tüm sendikacılara mal edilir ve bir bütün olarak sendikacılığa zarar verir. Bu yanlış davranışlara kapılanlara öncelikle karşı çıkması gerekenler, sendikacıların büyük çoğunluğunu oluşturan namuslu, dürüst, özverili sendikacılardır. Ancak nedense, kol kırılır yen içinde kalır, anlayışıyla bu olumsuz davranışlar karşısında susulur.



Onlar susunca, bu olumsuzlukları sergilemek görevi benim gibilerine kalıyor. Dilsiz şeytan olmak istemediğim için de yazıyorum. Yazarken de mutlaka güvenilir belgelere dayanıyorum.



2012 yılında Sendikada Yolsuzluk Yapmanın Elkitabı başlıklı bir kitabım yayımlandı. 4 sendikacı ve bir sendikanın muhasebe müdürü önce kitabımın toplatılması ve ceza davası için girişimde bulundular. Reddedildi. Ardından tazminat davası açtılar. Hepsi reddedildi.



Bir başka sendikacı iki yazım nedeniyle Aydınlık ve benim hakkımda 200 bin liralık tazminat davası açtı. İlk celsede reddedildi. Yargıtay da bu kararı onayladı.



4 Ocak 2019 günü Aydınlık’ta yayımlanan yazım çok büyük ilgi çekti. Dün de bu konuda yazdım. Tarım-İş Genel Başkanı İlhami Polat sendikanın internet sitesinde bir yanıt yayınladı. Doğru yansıtmadığı bazı olaylar var. Ayrıca, yazdıklarımı yalanlayamamış. Bunları yapamayınca, eşim Canan Koç’un 5 yıl önce Tarım-İş’ten çıkarılması ile bağlantı kurmaya çalışmış.



İLHAMİ POLAT MOSKOVA TOPLANTISINI UNUTMUŞ



İlhami Polat, bu açıklamasında, 2015 yılında 1 başkanlar kurulu topladıklarını söylüyor. Doğru değil. Hatırlatan ben olayım. Tarım-İş Yönetim Kurulu’nun 18.5.2015 gün ve 58 sayılı kararıyla, 28-31 Mayıs 2015 günü Rusya’da Moskova’da 18 kişinin katılımıyla bir başkanlar kurulu toplantısı yapıldı. Bu günlerde kamu kesimi toplu sözleşme görüşmeleri bitme noktasındaydı. İlhami Polat, anlaşma sağlanınca, apar topar bir gece uçağıyla Ankara’ya dönüp, toplu sözleşme protokolü imza törenine katıldı. İlhami Polat bu geziyi unutmuş veya gizliyor.



2015 yılının ikinci başkanlar kurulu toplantısı Tarım-İş Yönetim Kurulu’nun 5.10.2015 gün ve 107 sayılı kararıyla ve 18 kişinin katılımıyla KKTC’de Girne’de toplandı.



Her iki toplantıya katılanlara yarım harcırah ödendi; ancak tüm yol, yatak ve yemek giderleri Tarım-İş tarafından karşılandı.



BELARUS’TAKİ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI



Tarım-İş Sendikası’nın 6.Olağan Başkanlar Kurulu, Yönetim Kurulu’nun 6.9.2017 gün ve 311 sayılı kararıyla Belarus’ta 19-23 Eylül 2017 günleri toplanacaktı. Bu geziye 18 kişi katılacaktı. Bir tur şirketiyle anlaşıldı. Ancak İlhami Polat’ın babası Ali Polat 19 Eylül 2017 günü vefat edince, Başkanlar Kurulu’nun Belarus seferi iptal edildi. Bu iptal nedeniyle ilgili tur şirketine 100 bin lira civarında bir para ödenmek zorunda kalındı. Başkanlar Kurulu da, Tarım-İş Yönetim Kurulu’nun 6.11.2017 gün ve 336 sayılı kararıyla, 18 kişinin katılımıyla 29 Kasım - 3 Aralık 2017 günleri KKTC’de Girne’de toplandı.



Tarım-İş Sendikası’nın 2015-2018 dönemindeki yurtdışı gezilerini yanlış saymışım. 47 değil, 48 olacakmış. İlhami Polat bunların yaklaşık 30’una katıldı. 47 geziye katıldığını hiçbir zaman ileri sürmedim. Elimdeki ayrıntılı listede kimlerin hangi gezilere gittiği açıkça görülüyor.



Ben sendikacılığı, sendikaları ve sendikacıları savunuyorum. İşçi sınıfımızın onlara özellikle günümüzde büyük ihtiyacı var. Ancak sendikacılığın gelişmesinin önündeki en önemli engel, mevzuat ve hatta işverenlerin sendika karşıtı tavırları değil. Onlar de önemli tabii, ancak bence en önemli engel, çok az sayıdaki bazı sendikacının sendikacıların tümünü zan altında bırakan davranışları.



Aydınlık