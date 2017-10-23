Türkiye’de 2 buçuk milyondan fazla mevsimlik tarım işçisi var. En büyük sıkıntıları yaşam şartları ve ağır çalışma koşulları. Türkiye’de sömürüye en çok maruz kalan tarım işçilerinin tek talebi ise devletin kendilerine toprak vermesi.

Sofralarımıza gelen her tarım ürününde onların emeği var.



Türkiye’de sömürüye en açık sektör olan mevsimlik tarım işçilerinin, konaklama yerleri, mesai saatleri, okul ve beslenme gibi birçok sorunu bulunuyor.



Sendikal hakları olmayan, günde 14 saat sosyal güvenceden yoksun çalışan işçilerin çocukları da okulda olmaları gereken zamanda tarlada hasat topluyor.



Türkiye’de sayıları 2 buçuk milyonu aşan mevsimlik tarım işçilerinin uğrak yerlerinden biri de Ankara Polatlı’daki soğan tarlaları.



Doğu ve Güneydoğu İllerinden Polatlı’ya gelen işçiler, Ulusal Kanal’a konuştu.



Mevsimlik işçiler sorunlarının çözümü için “devlet bize toprak versin” diyor.



Öte yandan Birleşik Kamu İş’e bağlı Tarım Orman İş, Polatlı’daki tarım işçilerini ziyaret etti.



Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş ve sendika üyeleri, mevsimlik tarım işçilerine ve ailelerine giyim ve kırtasiye yardımı yaptı.







Haber: Tansev Kara

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