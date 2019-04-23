Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Türkiye'nin 2023 tarım hedefleri politikasına ilişkin plan ve programlarını ramazan ayından önce açıklayacağız." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 2023 tarım hedefleri politikasına ilişkin plan ve programlarını ramazan ayından önce açıklayacaklarını bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda düzenlenen 23 Nisan resepsiyona katılan Pakdemirli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de tarım alanında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Kolay çözülebilecek sorunları zaten çözüyoruz. Diğer sorunlar ile ilgili bazıları için bir sene, bazıları için iki sene, bazıları için ise üç sene sürecek programlar hazırladık. Her şey takvimlendirildi. Tarımda 2023 yılına kadar yapılacak her şey takvimlendirildi. Bu takvim hızlı bir şekilde işleyecek. Tarıma ilişkin 2023 vizyonumuzu ve bunun yol haritasını açıklayacağız. Bu programlarımızı ramazan ayından önce açıklayacağız." diye konuştu.



Bakan Pakdemirli çiftçi çocukları ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakanlık tarafından Balkan ülkelerinden getirilen çiftçi çocuklarıyla bir araya geldi.

Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Güvercinlik yerleşkesi misafirhanesinde "Balkan Çiftçi Çocukları Türkiye'de" projesi kapsamında Türkiye'de olan çiftçi çocuklarını ziyaret etti.

Burada konuşan Pakdemirli, Balkan ülkelerinden gelen çiftçi çocuklarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Burada kendinizi evinizde hissedin. Ben de ailesi zamanında Balkanlar'dan Türkiye'ye göçmüş bir aileden geliyorum. 23 Nisan dolayısıyla çocuklarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün çocuklara bir armağanı var, 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiş. Burada olmanızdan dolayı son derece mutluluk duyuyorum."

Çiftçi çocukları Makedonya yöresine özgü halk oyunları ve dans gösterisi sergiledi. Bakan Pakdemirli, çiftçi çocuklarıyla fotoğraf çektirdi.