Tarım sektörünün en büyük buluşması İzmir'de başladı. Tüm dünyadan Tarım ve hayvancılık sektör temsilcilerini bir araya getiren fuar bu yıl 13. kez kapılarını açtı. 60 ülkenin katıldığı ve 850 standın açıldığı fuarı yaklaşık 300 bin kişini ziyaret etmesi bekleniyor.

Uluslararası alım heyetleri ile Türk üreticilerini bir araya geldi.



13. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı.



Fuara, Türkiye'de ilk kez sözleşmeli üretim modelini hayata geçiren kooperatifler de büyük ilgi gösterdi.



Süt üretimini 10 yılda yüzde 450 artırarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından ödüllendirilen Tire Süt Kooperatifi, 600’ün üzerinde üreticisiyle fuarın en etkin katılımcıları arasında yerini aldı.



Birlikler de fuarın en ilgi çeken standlarını oluşturdu.



Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile Sudan, Katar, İrlanda, Kosova, Romanya, Sırbistan, Ürdün, Rusya ve Azerbaycan’ın tarım bakanları katıldı.



Tarım makineleri, tohum, fide, fidan, gübre, ilaç sanayi, sulama ve plastik sektörü dahil daha birçok alanda faaliyet gösteren kuruluşlar da fuar da yer aldı..



4 gün boyunca görsel şovlar, eğitici sunumlar, eğlenceli yarışmalar ve yenilikçi makine gösterimleri de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.







HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA

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