Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerli tohumu daha ileriye götürüp ekimine dikkat etmemiz lazım. Burada aslında bulunduğumuz yer fena değil. 2002'de 145 bin ton yerli tohum, bugün 1 milyon 50 bin tona gelmiş" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretler için geldiği Hatay'da Vali Erdal Ata ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Antakya ilçesine bağlı Karlısu Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesindeki hasada katılan Pakdemirli, burada çiftçilerle bir süre sohbet etti.



Antakya Fuar Merkezi'ndeki 3. Mobilya Fuarı'nı ziyaret eden Pakdemirli, bir otelde sivil toplum kuruluşları ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen "Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma Toplantısı'na iştirak etti.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Hatay'ın kardeşliğin, inancın ve lezzetin şehri olduğunu söyledi.



Son 16 yılda tarım ve hayvancılık alanında 2,2 milyar lira hibe desteği verdiklerini anlatan Pakdemirli, "Genç çiftçi projesi kapsamında 700 projeye toplam 21 milyon lira verdik. 13 dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. IPARD kapsamında da Hatay'a 21 milyon lira hibe ödedik." diye konuştu.



Pakdemirli, tarımda mutlaka teknolojinin kullanılması gerektiğinin de altını çizdi.



Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa birincisi olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Demek ki aslında iyi bir noktadayız. Daha iyiye gitmek için sizi daha çok dinleyip, sizden daha çok bilgi alıp, doğru politikaları oluşturmamız gerekiyor. Bugün 60 milyar dolarlık tarımsal ekonomimiz, 3 haneli rakamlara yükselebilir. Şimdi yakında Tarımda Milli Birlik Projemiz diye 5 yıllık tarımın iş planını açıklıyor olacağız. Şimdi bizim 4-5 tane problemimiz var tarımda. Bir tanesi, iyi planlama yapamıyoruz. Yani merkezde planlamayı yapıyoruz ama o planlamamız mükemmel değil. Netice alıyor muyuz? Evet ama bu neticeyi daha iyi bir noktaya taşımamız gerekiyor mu? Gerekiyor. Bu planlamanın sonucunun ne olması lazım? İki tane çıktısının olması lazım. Bir tanesi tarımsal hasılamızı artırmak diğer çıktısı da kendi kendimize yetmek. İki tane önümüzde önemli ev ödevimiz var, bunları yapacağız."



Yerli tohum

Yerli tohumun ana önceliklerinden biri olduğunu belirten Pakdemirli, "Ülkelerin stratejilerine bakıyoruz, Çin dahil yerli tohumu ana stratejilerinin merkezine oturtmuşlar. Bizim yerli tohum işini yerleştirmemiz lazım. Yerli tohumu daha ileriye götürüp ekimine dikkat etmemiz lazım. Burada aslında bulunduğumuz yer fena değil. 2002'de 145 bin ton yerli tohum, bugün 1 milyon 50 bin tona gelmiş. Çok yakın zamanda patateste 8 yeni çeşidimiz var. Bunun da yaklaşık 30 milyon dolar ekonomiye katkısı olacak" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile açıkladıkları hazine arazilerinin kiraya verilme sürecine değinen Pakdemirli, bu kapsamda 218 bin çiftçiye yaklaşık 125 milyon lira destek verileceğini, çiftçilerin ekip biçeceği arazileri 10 yıl sonra satın alabileceğini söyledi.



Enflasyonla mücadele

Enflasyonla mücadeleye değinen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Rahmetli İnönü'ye sormuşlar, 'Lozan nedir?', 'Türk milletine verilmiş 100 yıllık bir müddettir' demiş. Şimdi o 100 doluyor. Türkiye, özellikle son 5 yılda sistematik olarak istikrarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Bir gün bunun adı Gezi olayları, bir gün 17-25 yargı darbesi, bir gün bunun adı darbe girişimi, bir gün bunun adı ekonomik taarruz olabiliyor. Devletimiz borçlu değil. Devletimizin bilançosu son derece sağlıklı. Ama bütün bunlara rağmen Londra'da başlayan bir ekonomik taarruz bizi ister istemez ciddi sıkıntıya sokuyor. Allah'a şükür bunun etkilerinin yavaş yavaş geçmeye başladığını ve dövizin geriye düştüğünü görüyoruz."

Bakan Pakdemirli, Reyhanlı Barajı'nı 2019 yılı bitmeden tamamlayacaklarını da sözlerine ekledi.