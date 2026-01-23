Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünyanın hiçbir yerinde bir bayrağa bu kadar önem atfedilmez''

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen AK Parti Kastamonu İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Bakan Yumaklı, toplantıda yaptığı konuşmada ülke gündemine ve yerel yönetimlere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin gücünü milletten aldığını ve Türkiye'yi bir güven ve istikrar abidesine dönüştürdüğünü belirten Yumaklı, "Biz bu tarihi yazmaya devam ederken elbette yolumuza taş koymak isteyenler, bizlere çelme takmak isteyenler çıkacaktır ama kararlı duruşumuz, istikrarlı yürüyüşümüz ve en önemlisi de memleket sevdamız bunların hepsinin üstesinden gelecek güce sahiptir. Bu güç, milletimizden aldığımız güçten başka bir şey değildir" dedi.

Tarihi eşiklerin aşılacağı dönemlerde yaşanan gelişmelerin tesadüf olmadığını vurgulayan Yumaklı, Nusaybin-Suriye sınırında Türk bayrağına yönelik saldırıyı hatırlattı. Yumaklı, konuya ilişkin şunları söyledi: "Son olarak hepimizin nefretle kınadığı Nusaybin-Suriye sınırında bayrağımıza yapılan hain saldırı, maalesef hepimizin sinir uçlarına dokunmuştur. Bu mesajı bayrak yere düşmesin diye binlerce şehit veren şühedalar, evliyalar şehri, evladı olmaktan gurur duyduğum Kastamonu'dan kamuoyuna ifade etmek istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bir bayrağa bu kadar önem atfedilmez, bir bayrağa şiir yazılmaz, bir bayrağa türküler yazılmaz Türkiye'den başka. O yüzdendir ki bizim için ay yıldızlı bayrak yere düşecek bir alamet değil, uğruna şehit olunacak bir şereftir. Şairler onu ifade ederken, 'kız kardeşimin gelinliği' derler. Şehidimizin son örtüsü olarak anarlar. İşte gölgesinde huzur bulduğumuz bu şanlı bayrağa bizim bakışımız tam da bu noktadandır."

SINIR HATTINDA RİSK ALANLARINA İZİN YOK

Terörle mücadelede Türkiye'nin kararlı çizgisini sürdürdüğünü ifade eden Bakan Yumaklı, hedefin sadece terörü bitirmek değil, toplumsal huzuru sağlamak olduğunu belirtti. Sınır güvenliğine dikkat çeken Yumaklı, "Terörsüz Türkiye hedefinin toplumsal huzuru sağlamak, kardeşliği ve ortak geleceği öncelemek olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu hedef, sınırlarımızın hemen dışında oluşabilecek tehditlere karşı da net bir duruşu beraberinde getirmektedir. Türkiye, kendi topraklarından terörü tasfiye ederken elbette sınır hattında yeni ve kalıcı risk alanlarının oluşmasına asla izin vermemiştir, vermeyecektir. Suriye sahasında ve sınırlarında yaşanan son gelişmeler, bu kararlılıktaki haklılığı bir kez daha ortaya koymuştur" diye konuştu.

Sahada ve siyasetteki hareketliliğin planlı olduğunu öne süren Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "iç cephe" uyarısına atıfta bulundu. Türkiye'nin terörü kaynağında kurutma kapasitesine sahip bölgesel bir güç olduğunu vurgulayan Yumaklı, şu görüşleri paylaştı: "Türkiye ne zaman tarihi bir eşiği aşmaya çalışsa, kardeşlik bağlarını perçinlemeye çalışsa mutlaka kirli bir el devreye giriyor... Ne yapmamız gerekir? Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, iç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşacaktır. Yani konu aslında bir cümleyle ifade edilecek olursa, iç cepheyi kuvvetlendirmek bizim için olmazsa olmazdır."

AK Parti davasının "güçlü millet, güçlü Türkiye" davası olduğunu kaydeden Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bakan Yumaklı, son 23 yılda Kastamonu'ya su, orman ve tarım alanında toplam 74 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Yumaklı, "Özellikle 145 su ve sulama alanında tesis hizmete alındı. Bu tesislerle 255 bin dönümlük alan sulamaya açıldı. Bunun her yıl Kastamonu ekonomisine olan katkısı 2,6 milyar liradır" bilgisini verdi.

ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR VE YOLSUZLUK

Konuşmasının son bölümünde muhalefet partilerindeki yerel yönetimleri eleştiren Yumaklı, hizmet yerine laf üretildiğini savundu. Gençlerin "çöp, çamur, çukur" tezahüratlarına atıfta bulunan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü bizim yapmamız gereken hizmettir. Boş lafla geçirecek en ufak vaktimiz yok ama biraz önce gençler tezahürat yaptı, 'çöp, çamur, çukur' diye. Maşallah son dönemde bir de buna susuzluğu eklediler, beceriksizlikleriyle. Çöp, çamur, çukur, susuzluk, bir tane daha var, yolsuzluk. Bunların hepsi bize bir tek şeyi ifade ediyor, ben isimlerini söylemeyeyim, onlar kendilerini biliyor. Bir an önce kendilerine çekidüzen versinler ve memleketlerine, milletlerine hizmet etsinler. Bu vatandaşı hizmetlerden mahrum etmesinler. Hiç kimse çocuk değil. Neyin yapılıp neyin yapılamadığını gayet iyi görüyor. Laf kalabalığına getirerek vatandaşı mağdur etmenin açıklanabilir veya hoşgörülebilir tarafı yok."

Vatandaşlardan belediye hizmetleri konusunda kendilerine verilen sözleri takip etmelerini isteyen Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da katılımcılara hitap etti.

Programın sonunda İl Başkanı Sevgilioğlu, Bakan Yumaklı'ya geçen yıl Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınında çekilen bir fotoğrafını hediye etti.