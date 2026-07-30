Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı açıkladı: 169 yangının 163'ü kontrol altında

Bakan Yumaklı'nın sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendirdiği verilere göre, son 24 saat içinde Türkiye genelinde yoğun bir yangınla mücadele süreci yürütüldü. Dünden itibaren müdahale edilen toplam 169 yangının 110'u orman dışı alanlarda meydana geldi.

KAŞ VE EĞİRDİR'DEN BEKLENEN HABER GELDİ

Ekiplerin aralıksız çalışmaları neticesinde riskli bölgelerden olumlu gelişmeler yaşandı ve 163 yangın tamamen kontrol altına alındı. Yürütülen operasyonların son aşamasında, Antalya'nın Kaş ile Isparta'nın Eğirdir ilçelerindeki alevler de tamamen söndürülerek güvenli durum sağlandı.

Halihazırda beş farklı ilde toplam altı yangına müdahale ediliyor. Mersin'in Gülnar ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerinde devam eden yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Antalya Alanya ve Muğla Fethiye'deki alevlerin enerjisi düşürüldü.

Diğer yandan Aydın Çine ile Balıkesir Gömeç bölgelerinde alevleri tamamen kontrol altına alabilmek amacıyla hava ve kara destekli operasyonlar tüm yoğunluğuyla sürüyor.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sürece dair güncel tabloyu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, operasyonların detaylarını aktardığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınlarıyla mücadelemiz sürüyor. Dünden bu yana ülkemiz genelinde 110’u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163’ünü tamamen kontrol altına aldık. Son olarak Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 6 yangında ise; Mersin Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç’teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürüyor. Orman kahramanları yeşil vatan için mücadele ediyor"