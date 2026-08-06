Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: İspanya'daki yangın söndürme uçakları yurda döndü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uluslararası yangınla mücadele destek faaliyetlerine ilişkin güncel gelişmeleri resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yumaklı, Fransa'daki faaliyetlerinin ardından İspanya'daki orman yangınlarında görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağının sahadaki operasyonlarını bitirdiğini bildirdi. Söz konusu uçakların ve görevli personelin uçuşlarını tamamlayarak Türkiye’ye sorunsuz bir şekilde dönüş yaptığı aktarıldı.

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Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin yangınla mücadele kapasitesini ihtiyaç duyan ülkelerle paylaşmaya devam edeceğini vurguladı. Operasyonu yürüten personeli tebrik eden Yumaklı, "İspanya’da devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak amacıyla görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağımız, çalışmalarını başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Ülkemiz, orman yangınlarına karşı geliştirdiği yüksek müdahale kapasitesini uluslararası dayanışmanın hizmetine sunarak, ihtiyaç duyan ülkelerin mücadelesine destek olmaya devam ediyor. Yeşil vatan anlayışıyla doğayı, ormanları ve gelecek nesillerin bizlere emanetini korumak için nerede ihtiyaç varsa imkânlarımızı ve tecrübemizi paylaşmayı sürdüreceğiz. Yangınlardan etkilenen İspanya’ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu zorlu görevde ülkemizi başarıyla temsil eden pilotlarımıza ve Orman Genel Müdürlüğü teknik ekiplerimize emekleri ve fedakârlıkları için gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.