Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: Kesimhanelerde dijital takip ve kamera zorunluluğu geliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kesimhanelerde hayvan refahı ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: Kesimhanelerde dijital takip ve kamera zorunluluğu geliyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamındaki yenilikleri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yumaklı, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, güvenilir gıda ve hayvan refahı hedefleri doğrultusunda kesimhanelerde yeni bir dönemin başlatıldığını bildirdi.

BİR AY BOYUNCA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAYIT ŞARTI

Yeni düzenlemenin sektöre getireceği standartları aktaran Yumaklı, tesislerdeki denetimin ve şeffaflığın artırılmasına yönelik kuralları detaylandırdı. Uygulamaya alınacak teknolojik ve fiziksel altyapı değişikliklerini değerlendiren Yumaklı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, kesimhanelerde bir ay kayıt kapasiteli, yüksek çözünürlüklü kamera sistemlerini zorunlu hale getiriyoruz. Hayvan refahını gözeterek, bilinçli haldeki hayvanların ayaklarından asılmasını yasaklıyor, modern ve stressiz sabitleme ekipmanları şartı getiriyoruz. Elektronik küpe uygulamasıyla dijital takip altyapısı kurarak, çiftlikten sofraya tam izlenebilirlik sağlıyoruz."

1 OCAK 2027'DE DEVREDE

Ankara merkezli yürütülen çalışmalar sonucunda netleşen ve hayvanların kesim öncesi stresini en aza indirmeyi hedefleyen bu yasal değişiklikler, 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla tesislerde tamamen devreye girecek. Bakan Yumaklı, gıda güvenliğini artıracak ve hayvan refahını merkeze alacak olan bu yeni sürecin Türkiye'ye ve tarım-hayvancılık sektörüne hayırlı olmasını diledi.

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