Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, orman yangınlarında son duruma ilişkin bilgi verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çıkan 55 orman yangınından 45’inin kontrol altına alındığını, riskin önümüzdeki günlerde de süreceğini açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün ülke genelinde çıkan 55 orman yangınının 45’inin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin bilgi paylaşan Yumaklı, Kabine toplantısının ardından Yangın Yönetim Merkezine gelerek son durumu değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Yumaklı, “Çanakkale Ayvacık ve Ezine, Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Muğla Milas, Hatay Yayladağ, Manisa Şehzadeler yangınlarının enerjisi düşürüldü. Çanakkale Merkez ve Dardanos, Manisa Soma, Edirne Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

RİSK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE SÜRECEK

Orman yangınlarının tamamen kontrol altına alınması için tüm güçleriyle mücadele ettiklerini vurgulayan Yumaklı, “Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek. Lütfen, dışarıda ateş ve anız yakmayalım. Sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım.” dedi.

10 YANGINDAN 7’SİNDE ENERJİ DÜŞÜRÜLDÜ

Orman Genel Müdürlüğünün açıklamasında ise yurdun çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi. Devam eden 10 yangından 7’sinin enerjisinin düşürüldüğü, bu yangınlardan 8’inin ise orman dışı alanlarda başlayarak ormana sıçradığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

orman yangınları tarım ve orman bakanlığı
