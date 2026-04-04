Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan hububat üretimi ve alım fiyatı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gitti. Temasları kapsamında bir otelde gerçekleştirilen Ulusal Hububat Konseyi 2026 Hasat Öncesi Hububat Kongresi'ne katılan Bakan Yumaklı, tarım sektöründeki mevcut durum, üretim beklentileri ve çiftçi maliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kongrede katılımcılara hitap eden Bakan Yumaklı, tarım politikalarının temel amaçlarına değindi. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşma sürecinde tüm aşamaları etkin politikalarla yöneteceklerini belirten Yumaklı, bu hedefin suyun verimli kullanılması ve gıda israfının önlenmesiyle taçlandırılacağını ifade etti.

ÜRETİCİYE MALİYET VE FİYAT GÜVENCESİ

Bakan Yumaklı, 2023 yılında kırılan Cumhuriyet tarihi üretim rekorunu, geçen yıl yaşanan kuraklık ile zirai don hadiselerinin etkilerini ve bu yılki iklim koşullarını detaylandırdı. Toprak Mahsulleri Ofisinin alım süreçlerine ilişkin de bilgi veren Yumaklı, "2023 yılında bütün bu destekler, teşvikler, birlikte çalışmalar, AR-GE programları Cumhuriyet tarihinin üretim rekorunun kırılmasıyla sonuçlandı. Hepimiz gurur duyduk. Üreticilerimize o alın terini ve akıl terini dökenlere şükranlarımızı sunduk, gururlandık. Ama geçen sene çok önemli bir kuraklık ve aynı zamanda zirai don hadisesi yaşadık. Buradaki azalış pek çoğumuzu belki tedirgin etti ama ben şunu altını çizerek ve bütün samimiyetimle tekrar ifade etmek istiyorum; altyapımız sağlam. Bu yıl yağışları hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Herhalde Türkiye'de yağışların bu kadar yakından takip edildiği başka bir yıl olmamıştı. Hepimiz mutluyuz. Herhangi bir problem olmazsa geçen yıl kaybettiğimizi misliyle geri alacağız. Emek, gayret netice itibariyle katma değerli bir hale dönüşmüş olacak. Bir rekor kıracağımıza da inanıyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimiz hazır. Hiçbir şekilde üreticilerimizin problem yaşayacağı herhangi bir olaya müsaade etmeyeceğiz ve alım fiyatlarında üreticilerimizi koruyacağız, tüketicimizi kollayacak bir çalışmayı bütüncül halde gerçekleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İçinde bulunduğumuz sürecin özellikle maliyetlere olan etkisi herkesin acaba ne olacak diye kafasında soru işaretleri oluşturdu. Ben süreçten kaynaklanan maliyet artışlarının da mutlaka göz önüne alınacağını buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Bunun başka türlü olması da mümkün değil. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya giden yolda bütün bu süreçleri biz etkin politikalarımızla yöneteceğiz, geliştireceğiz ve suyu verimli kullanarak gıdayı da israf etmeyerek bunu taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

İŞLENMEYEN ARAZİLERİN YÜZDE 65'İ YENİDEN ÜRETİMDE

Tarımda verimliliği ve kayıtlılığı artırmak amacıyla teknolojik altyapının sürece dahil edildiğini vurgulayan Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile coğrafi bilgi sistemleri ve uydu görüntülerinin entegre çalıştığını belirtti. Yeni sistem sayesinde hangi parselde hangi ürünün yetiştirildiğinin uzaktan tespit edilebildiğini aktaran Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin de doğrudan bu verilere dayandırılarak yapıldığını ifade etti. Kamuoyunda işlenmeyen araziler üzerinden üretilen iddialara da değinen Bakan Yumaklı, devletin arazilere el koyacağına yönelik söylemlerin asılsız olduğunu ve uygulamanın sonuçlarıyla bu durumun netleştiğini dile getirdi. İki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerinin bakanlık eliyle üretime kazandırılacağına dair kuralın devreye girmesinin ardından harekete geçildiğini belirten Yumaklı, tespit edilen boş arazilerin yüzde 65'inin sahipleri tarafından yeniden ekildiğini veya kiralandığını açıkladı.

"ÜRETİMİ DAHA DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE KONTROL EDECEĞİZ"

Üreticilerin üretim planlamasına verdiği desteğe teşekkür eden ve yeni dönemde planlama kurallarından taviz verilmeyeceğinin altını çizen Bakan Yumaklı, uygulamanın detaylarına ilişkin sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu sadece iki projeden ibaret değil ama 2024 yılının Eylül ayında hayata geçirdiğimiz bitkisel üretim için söylüyorum, üretim planlamasında verdiği destek için öncelikle güzel ülkemin güzel insanlarına, çiftçilerimize, üreticilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Eğer onlar olmasaydı bu ilk yılı hakikaten çok önemli bir başarıyla geçemezdik. Şimdi yeni faza geçme zamanı. Ne demek istiyorum? Bu fazla üretimi biraz daha disiplinli bir şekilde kontrol edeceğiz. Çünkü bu ihtiyacı gördük. Hep birlikte karar verdik. Uygulamaya başladık. İlk yılını geçtik. Taraflı tarafsız herkesin bu kadar önemli ve devasa bir konuda böyle bir sonuç alınabileceğine dair beklemediklerinin yorumlarını da aldık. Buradaki aslan payı yine söylüyorum üreticilerimizdir. Türk üreticisinin, Türk çiftçisinin bilincini, tecrübesini hafife alanlara bence en büyük derstir bu. Ama bunu daha da geliştirmek artık bizim elimizde. Dolayısıyla bu fazlar özellikle planlama kurallarından taviz vermeyeceğimizi bunun hayatiyeti bağlamında buradan ifade etmek istiyorum. Bu üretim planlamasının en önemli ayaklarından birisi kayıtlılıktı. Bunun için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydedilen ürün ve parsel bilgilerini coğrafi bilgi sistemleriyle ve uydu görüntüleriyle netleştirdik. Böylece hem verimliliği hem de kayıtlılığı artırmış olduk. Şunu söylemek istiyorum; artık hangi parselde hangi ürünü üretildiğini görmek için bizim o tarlaya, o parsele gitmemize gerek yok. Uydu görüntüleriyle ayrıştırabiliyoruz. Dolayısıyla destek ödemelerini de buna göre yapıyoruz. Yine başka bir konu vardı, işlenmeyen araziler konusu. Bunun bu sürecinde ilk dönemini geçirdik. Hatırlarsanız çok akıllara ziyan yorumlar yapılmıştı bununla ilgili. Devlet arazilerinize el koyacak, işte bir başkasına şöyle yapacak, böyle yapacak. Bunların hiçbirisinin gerçek olmadığı uygulamayla ortaya çıktı. Bu uygulamadaki amacımız devletin bir şeyleri alıp kiralaması değildi. O arazilerin boş kalmasını engelledik veya engellemeye çalıştık. Şöyle dedik, 2 yıl üst üste eğer işlemiyorsanız bu milli bir servettir, devlet eliyle bunu biz yapalım. Bir kazanımı, bir sonucu buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz bu uygulamayı duyurduktan sonra yani 2 yıl üst üste ekilmeyen arazilerin bakanlığımız tarafından belirlenen koşullarda üretime kazandırılacağını duyurduktan sonra tespit ettiğimiz arazilerin yüzde 65'i sahipleri tarafından ya işlendi ya da işletildi"

Tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla desteklerin, kredilerin ve fonların üretim planlamasıyla entegre edildiğini belirten Yumaklı, hedefin küresel krizlere karşı dayanıklı bir tarım altyapısı oluşturmak olduğunu vurguladı.

YENİ DESTEKLEME SİSTEMİYLE KRİZLERE HAZIRLIKLI ALTYAPI

Bakan Yumaklı, değiştirilen sistemin yönlendirme etkisi taşıması gerektiğine ve uygulamanın sonuçlarının önümüzdeki dönemlerde daha net hissedileceğine değindi. Tarımsal üretim altyapısının güçlendirilmesine odaklandıklarını belirten Yumaklı, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:"Tabii bu önümüzdeki dönemlerde çok daha farklı hissedilecek. Çünkü destek dediğimiz husus yönlendirme etkisi olması gerekir ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlaması gerekir. Yani şu ürünü destekledik, bunu desteklemedik, şurayı destekledik, burayı desteklemedik değil. Üretim planlamasıyla bağlantılı bir şekilde verdiğimiz destekleri, verdiğiniz kredileri, verdiğiniz fonları entegre şekilde uygulamanız gerekiyordu. Biz de bunu yaptık. Burada tek bir amacımız var. Ülkemizin tarımsal üretim altyapısı güçlü olsun, dayanıklı olsun, dünyada tahmin edilebilir ya da edilemez bütün krizlere hazırlıklı olsun"

KONYA TARIMSAL ÜRETİM VE SANAYİDE ZİRVEDE

Programda söz alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin tarımsal üretimdeki gücünü istatistiklerle ortaya koydu. Konya'nın tarımsal gayrisafi yurt içi hasılada ulaştığı 145 milyar lirayı aşan üretim değeriyle Türkiye genelinde birinci sırada yer aldığını ifade eden Altay, şunları kaydetti: "Toplam tarımsal üretim değeri bakımından da Türkiye'de ilk sırada yer alan şehrimiz; geniş üretim havzaları, güçlü tarımsal sanayi altyapısı ve üretim kapasitesiyle ülkemizin gıda güvenliğinde hayati bir rol üstlenmektedir. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü verilerine göre Konya, Türkiye'nin en geniş arazi varlığına sahip ili olmasının yanında, tarım alet ve makine sektörünün yaklaşık yüzde 65'ine ev sahipliği yapan bir üretim merkezidir. Yani Konya sadece tarımsal üretim yapan bir şehir değil; aynı zamanda tarımın sanayisini, teknolojisini ve ekipmanını da üreten bir şehirdir"

Toplantıda konuşan bir diğer isim olan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, iş dünyasının gayretlerini takdir ettiklerini ve sürdürülebilir ihracat hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirtti. Gürcan, bakanlığın vizyonunu ve yürüttükleri çalışmaları şu sözlerle aktardı:"Ticaret Bakanlığı olarak üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan, ülkemiz ticaretinin gelişimi ve dönüşümü için çalışan ve hep daha iyisine ulaşmak için gayret gösteren iş insanlarımızın azmini, heyecanını, enerjisini takdir ediyoruz. Bu anlamda var gücümüzle çalışıyor, 'sürdürülebilir ihracat artışı ve dış ticaret dengesi', 'adil, rekabetçi ve istikrarlı bir iç ticaret ortamı' ve 'etkin, hızlı ve güvenli bir gümrük anlayışı' ilkelerimiz ışığında Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi, bu yolla toplumsal refahın artması için gecemizi gündüzümüze katıyoruz"

Tarımın ve ticaretin geleceğinin ele alındığı programa; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'in yanı sıra belediye başkanları, protokol mensupları ve sektör temsilcileri katılım sağladı.