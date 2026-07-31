Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması! İşte son durum

Ankara'dan yapılan açıklamaya göre Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde etkili olan orman yangınlarına karşı yürütülen çalışmalara dair güncel tabloyu kamuoyu ile paylaştı. Yumaklı, alevlere karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek yangın bölgelerindeki son bilgileri NSosyal hesabı üzerinden aktardı.

Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü müdahaleler sonuç vermeye başladı. Antalya'nın Alanya ilçesi ile İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınlarında tehlike atlatıldı. Foça'da bugün başlayan alevler ile Alanya'daki yangın ekiplerin çalışmalarıyla tamamen kontrol altına alındı.

FETHİYE'DE PEŞ PEŞE ÇIKAN ALEVLER KORKUTTU

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde ise oldukça hareketli saatler yaşandı. Bölgede dün başlayan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ancak aynı bölgenin farklı bir noktasında bugün yeni bir yangın daha patlak verdi. Bu ikinci yangın da ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sürece dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın gün boyu süren etkin mücadelesi neticesinde Antalya/Alanya yangınını tamamen kontrol altına aldık. Muğla/Fethiye-Yeşilüzümlü Mahallesi'nde, dün başlayan bir yangını bu sabah kontrol altına almıştık. Aynı bölgede bugün farklı bir noktada başlayan yeni bir yangın da ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Bugün başlayan İzmir Foça'daki yangın da tamamen kontrol altında. Balıkesir/Gömeç ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Aydın/Çine yangınının ise enerjisi düşürüldü. Balıkesir/Susurluk'ta meydana gelen orman yangınına ise ekiplerimizin müdahalesi aralıksız şekilde devam ediyor."