Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği liste, zeytinyağı diye satılan ürünlerde hileli karışımların tespit edildiğini ortaya koydu.

Ebru Müezzinoğlu Ebru Müezzinoğlu
Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı 'Sağlığı Tehlikeye Atan Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listelerini güncellemeye devam ediyor.

1 Temmuz Salı günü güncellenen listelere eklenen zeytinyağı markaları büyük şaşkınlık yarattı. 12 markanın zeytinyağında uygunsuzluk tespit edildi.

İşte 1 Temmuz’da ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine eklenen zeytinyağı markaları…
Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi. - Resim : 1

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi. - Resim : 2
Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi. - Resim : 3

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi. - Resim : 4

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi. - Resim : 5

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi. - Resim : 6
Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi. - Resim : 7

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi. - Resim : 8

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi. - Resim : 9

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi. - Resim : 10

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi. - Resim : 11

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi. - Resim : 12

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi. - Resim : 13

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi. - Resim : 14

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi. - Resim : 15

sahte zeytinyağı tarım ve orman bakanlığı
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