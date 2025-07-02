Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz’da 12 zeytinyağı markasını “taklit ve tağşiş” listesine ekledi.
Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği liste, zeytinyağı diye satılan ürünlerde hileli karışımların tespit edildiğini ortaya koydu.
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Tarım ve Orman Bakanlığı 'Sağlığı Tehlikeye Atan Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listelerini güncellemeye devam ediyor.
1 Temmuz Salı günü güncellenen listelere eklenen zeytinyağı markaları büyük şaşkınlık yarattı. 12 markanın zeytinyağında uygunsuzluk tespit edildi.
İşte 1 Temmuz’da ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine eklenen zeytinyağı markaları…