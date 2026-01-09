Tarım ve Orman Bakanlığı 2026'nın ilk taklit ve tağşiş listesini yayımladı: İşte hileli ürünler
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılının ilk ifşa listesini kamuoyuyla paylaştı. Etten süte, zeytinyağından bala kadar sofraların vazgeçilmezi olan birçok üründe tespit edilen hileler ve mevzuata aykırı karışımlar raporlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden taklit ve tağşiş listesinin güncel halini yayımladı.
Hazırlanan raporda et ürünlerinden süt grubuna, zeytinyağından bala kadar geniş bir yelpazede mevzuata aykırı içerikler tespit edildi. Bakanlığın paylaştığı verilere göre, dana etli olduğu beyan edilen ürünlere kanatlı eti ve sakatat karıştırıldığı resmi raporlarla belgelendi.
LAHMACUN HARCINDAN SAKATAT VE KANATLI ETİ ÇIKTI
Ankara’nın Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın lahmacun içi harcında yapılan analizlerde "Kanatlı Eti Tespiti", "Sakatat (Baş Eti) Tespiti" ve "Sakatat (Dil) Tespiti" yapıldı. Benzer bir tablo Balıkesir’in Edremit ilçesinde de görüldü; buradaki bir işletmenin lahmacun harcında da kanatlı eti bulunduğu raporlandı.
Et ürünlerindeki hileler bununla sınırlı kalmadı. Ankara Mamak'ta üretilen ve dana etli olarak satılan mantının içeriğinde "Kanatlı Eti Tespiti" gerçekleştirildi. Ayrıca Antalya ve Ankara’daki bazı işletmelerin dana kıyma, kasap köfte ve dana sucuk ürünlerinde de kanatlı eti kullanıldığı saptandı.
Bursa, Bilecik ve Gaziantep gibi illerde üretilen peynir ve yoğurtlarda bitkisel yağ ve nişasta kullanımı belirlendi. Bursa Gemlik ve Bilecik Osmaneli'ndeki üreticilerin tost peyniri ve tam yağlı kaşar peyniri ürünlerinde "Bitkisel Yağ Tespiti" ve "Natamisin Tespiti" yapıldı.
Gaziantep Şahinbey'de faaliyet gösteren bir firmanın kaymaklı yoğurdunda "Nişasta Tespiti" yapılırken, Samsun Terme'de üretilen muhlamalık peynirde hem yağ oranının düşük olduğu hem de nişasta kullanıldığı ortaya çıktı. Bursa'da üretilen manda kaymağında inek sütü, tereyağında ise süt yağı harici yağ tespit edildi.
Bitkisel yağlar ve arıcılık ürünleri grubunda da uygunsuzluklar hız kesmedi. Aydın ve İzmir’deki çeşitli markalara ait naturel sızma zeytinyağlarında "Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti" yapıldı. Ankara ve Mersin merkezli bazı firmaların süzme çiçek ballarında ise "Taklit veya Tağşiş Tespiti" gerçekleştirildiği açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını tehlikeye atan ve yanıltan bu firmalara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.
İşte 2026 yılının ilk taklit veya tağşiş yapılan ürünler listesi...