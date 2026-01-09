Tarım ve Orman Bakanlığı 2026'nın ilk taklit ve tağşiş listesini yayımladı: İşte hileli ürünler

Bitkisel yağlar ve arıcılık ürünleri grubunda da uygunsuzluklar hız kesmedi. Aydın ve İzmir’deki çeşitli markalara ait naturel sızma zeytinyağlarında "Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti" yapıldı. Ankara ve Mersin merkezli bazı firmaların süzme çiçek ballarında ise "Taklit veya Tağşiş Tespiti" gerçekleştirildiği açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin sağlığını tehlikeye atan ve yanıltan bu firmalara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

İşte 2026 yılının ilk taklit veya tağşiş yapılan ürünler listesi...