Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Ankara’da 16,7 ton bozuk hayvansal ürün imha edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehlikeye atan işletmelere yönelik denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen denetimlerde, üç farklı işletmede ciddi uygunsuzluklar tespit edildi.

Yapılan kontroller sonucunda, hijyen kurallarına aykırı koşullarda muhafaza edilen ve insan sağlığını tehdit ettiği belirlenen 16,7 ton hayvansal ürün ele geçirildi. Ürünlerin tamamı, mevzuata uygun şekilde imha edildi.

“HİÇBİR UYGUNSUZLUĞA GEÇİT VERİLMEYECEK”

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Denetimler sonucunda üç farklı işletmede uygunsuzluk tespit edilen 16,7 ton hayvansal ürün imha edilmiş, işletmeler hakkında idari işlem uygulanarak yasal süreç başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan her ürünün sağlıklı ve güvenilir olmasını sağlamak adına 81 ilde denetimlerimiz kararlılıkla devam etmektedir.”

Bakanlık, halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye göz yumulmayacağını vurguladı.

Ankara’da gerçekleştirilen denetimlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı da destek verdi. Ekipler, gıda güvenliğini tehdit eden, hijyen kurallarına aykırı ve mevzuata uygun olmayan üretim faaliyetlerini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir inceleme yürüttü. Denetimlerde, bazı işletmelerde soğuk zincir kurallarına uyulmadığı, ürünlerin izlenebilirlik belgelerinin eksik olduğu ve üretim alanlarında hijyen yetersizlikleri bulunduğu belirlendi.