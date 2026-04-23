Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdaları ifşa etti: Kırmızı ette tek tırnaklı eti ve baharatta boya tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehlikeye atan firmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Güncellenen listede kırmızı ette tek tırnaklı eti kullanımı ve baharatlarda gıda boyası tespiti gibi ciddi ihlaller yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlerin listesini güncelledi.
Yapılan son laboratuvar testleri sonucunda sağlığı tehlikeye düşürecek şekilde üretim yapan şarküteri, bitkisel ürün, baharat, yağ, yoğurt ve bal markaları tek tek ifşa edildi.
Yapılan son testlerin sonuçlarına göre, kırmızı et ürünlerinde skandal niteliğinde bulgulara rastlandı. Analiz edilen bazı numunelerde kırmızı ete tek tırnaklı eti karıştırıldığı belirlendi. Ayrıca halkın yoğun olarak tükettiği lahmacun harçlarında da et yerine sakatat kullanıldığı somut verilerle ortaya konuldu.
BAHARATTA BOYA YAĞDA USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ
Denetimlerde baharatlarda kullanımı yasak olan gıda boyalarına rastlanırken; bitkisel yağlar, yoğurt ve bal ürünlerinde de çeşitli yöntemlerle tağşiş yapıldığı, ürünlerin doğal içeriğinin değiştirildiği tespit edildi.
İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi: