Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti: Pidede kalp, lahmacunda sakatat, çikolatada ilaç!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmaların güncel listesini kamuoyuyla paylaştı.
LAHMACUN VE PİDE HARCINA SAKATAT KARIŞTIRDILAR
Bazı işletmeler tarafından hazırlanan lahmacun ve pide iç harçlarının laboratuvar analizlerinde, ürün içeriğinde belirtilmemesine rağmen karaciğer, kalp ve taşlık gibi sakatat parçalarının kullanıldığı belirlendi.
Etiketinde tamamen dana eti olduğu beyan edilerek satışa sunulan köfte, kebap ve sucuk numunelerinde ise mekanik ayrılmış kanatlı eti ile çeşitli kanatlı eti karışımlarına rastlandı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmeden alınan çiğ pide harcı örneğinin incelemelerinde, mevzuata aykırı şekilde tek tırnaklı (at, eşek vb.) hayvan eti tespit edildi.
"NATÜREL SIZMA" ETİKETLİ ZEYTİNYAĞLARINDA TOHUM YAĞI BULGUSU
Et ürünlerindeki ihlallerin yanı sıra bitkisel yağlar kategorisinde de standart dışı üretimler saptandı.
Piyasaya "Natürel Sızma Zeytinyağı" etiketiyle arz edilen bazı ürünlerin, daha düşük kaliteli zeytinyağları ve farklı tohum yağları karıştırılarak elde edildiği teyit edildi. Denetimlerin bal kategorisindeki sonuçlarında ise süzme çiçek ballarında doğal içeriği yansıtmayan taklit ve tağşiş uygulamalarının yapıldığı bildirildi.
Tüketime sunulan bitkisel macunlar, takviye edici gıdalar, çikolatalar ve bazı alkolsüz içeceklerde, gıda maddelerinde kullanımı yasak olan ilaç etken maddelerine rastlandığı ifade edildi.
Bakanlığın yayımladığı listede ayrıca fıstıklı sarma, tatlı toz biber ve bazı süt ürünlerinde gıdada kullanılmasına izin verilmeyen boyaların ve yabancı bitkisel yağların kullanıldığı tespitleri yer aldı.
İŞTE GÜNCEL TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ