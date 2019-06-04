Tarım ve Orman Bakanlığı, nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ve Hatay dağ ceylanlarının avlanmaması konusunda uyarıda bulundu. Bakan Pakdemirli, bu iki türü avlayanların para cezasına çarptırılacağını hatırlattı.

Türkiye'de nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan çizgili sırtlan ile Hatay dağ ceylanlarının avlanması yasak. Çizgili sırtlan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Hatay'da görüntülendi.



Türkiye'de sadece Hatay'da bulunan dağ ceylanları için de 2013'te kurulan üretme merkezinde umut verici gelişmeler kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çizgili sırtlan ve Hatay dağ ceylanlarının yaşam alanı olan bölgede her türlü koruma tedbirini sıkı bir şekilde yürüttüklerini açıkladı.



Koruma altındaki çizgili sırtlanı avlayanlara ve zarar verenlere 19 bin 830 lira, Hatay dağ ceylanlarına zarar verenlere ise 11 bin 330 lira tazminat cezası verilecek.



Çizgili sırtlan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alıyor. Diğer yırtıcıların avladığı hayvanların kalıntılarıyla, hasta, sakat ve zayıf düşmüş hayvanlar, böcekler, küçük memeliler, çeşitli meyve, sebze ve yabani yemişlerle besleniyor. Çok aç kaldığında evcil hayvanlara da saldırabiliyor.



Yaklaşık 15 yıl yaşayan çizgili sırtlan için 2005'te Hatay Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası oluşturuldu. Amaç yaşam alanlarını ve besin kaynaklarını koruyarak çizgili sırtlan sayısını artırmak.



Hatay Dağ ceylanı üretme merkezinde ise geçen yıl toplam 18 dağ ceylanının doğal ortam koşullarında bakım ve rehabilitasyonu yapıldı. Merkezde Hatay dağ ceylanlarının yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, onlara yönelik tehditlerin azaltılması ve neslinin devamı için çalışmalar yapılıyor.





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