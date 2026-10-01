Tarım ve Orman Bakanlığı son listeyi açıkladı: Sucukta, kıymada ve peynirde büyük hile!
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak ve gıdada sahteciliğin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü sıkı denetimler sonucunda hazırlanan güncel taklit ve tağşiş ürünler listesini kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan son laboratuvar incelemelerinde temel gıda maddelerinde tespit edilen uygunsuzluklar tüketicileri şoke etti.
DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN ÇARPICI UYGUNSUZLUKLAR
Bakanlığın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden güncellediği listede, et ürünlerinden süt ürünlerine, baharattan yağlara kadar pek çok kalemde hile yapıldığı belirlendi:
Et ve Et Ürünlerinde Tehdit: Sucuk ve kıyma gibi et ürünlerinde mevzuata aykırı olarak tek tırnaklı eti (at/eşek eti) veya baş eti karıştırıldığı tespit edildi.
Süt ve Süt Ürünleri: Peynir, yoğurt ve tereyağı gibi ürünlerde yağ oranlarının düşürüldüğü, bitkisel yağ veya farklı katkı maddelerinin eklendiği saptandı.
Baharatta Yasaklı Madde: Baharat çeşitlerinde gıdada kullanımı yasak maddelerin ve boyaların yer aldığı belirlendi.
TÜKETİCİLER İÇİN KRİTİK UYARILAR
Uzmanlar, halk sağlığını hiçe sayarak haksız kazanç sağlayan bu tür işletmelere karşı denetimlerin artarak süreceğini belirtiyor. Vatandaşların, satın aldıkları ürünlerin güvenilirliğini Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden kontrol etmesi ve şüpheli durumlarda Alo 170 Gıda Hattı'na ihbarda bulunması büyük önem taşıyor.