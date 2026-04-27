Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınlarına karşı hazırlık: Müdahale kapasitesi 462 tona çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, orman yangını riskinin yüksek olduğu 30 ilin valisiyle bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Yangın Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen hazırlık ve koordinasyon toplantısında, orman yangınlarına yönelik önlemler ve müdahale stratejileri masaya yatırıldı. Toplantıda söz alan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin yangın söndürme filosu kapasitesindeki son durumu şu sözlerle paylaştı:"Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile mücadeleyi yürüteceğiz. Sayısı 15 adet artan hava araçlarımızla birlikte, havadan müdahale kapasitemizi 462 tona ulaştırmış oluyoruz"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sunumuyla başlayan toplantı programı kapsamında, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde eş zamanlı bir yangın tatbikatı düzenlendi. Ekiplerin arazözlerle karadan katıldığı tatbikatta havadan 2 uçak ve 2 helikopter görev aldı.

Tatbikattaki söndürme çalışmaları, Yangın Yönetim Merkezi'nden İnsansız Hava Araçlarının (İHA) kameraları aracılığıyla anlık olarak izlendi. Termal kameralar üzerinden bölgedeki ısı değişimleri ve yangının son durumu kontrol edildi. Hava araçlarının isabetli su atışlarının ardından karadan yürütülen müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve sahada soğutma işlemlerine geçildi.

YANAN ORMANLAR İMARA MI AÇILACAK?

İklim değişikliğinin beraberinde getirdiği artan sıcaklıklar, kuraklık ve aşırı hava olaylarının orman yangını riskini her geçen yıl daha da yükselttiğini belirten Bakan Yumaklı, yanan ormanlık alanların geleceğine ilişkin dezenformasyon tartışmalarına yanıt verdi. Yumaklı, bakanlığın hazırlıklarına ve kamuoyundaki iddialara yönelik şu ifadeleri kullandı:"Biz de mücadelemizi yangın çıktıktan sonra değil, yangın çıkmadan önce başlatıyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüz, kasım ayından bu yana orman içi yollardan akıllı gözetleme kulelerine, ilk müdahale ekiplerinden eğitim çalışmalarına kadar geniş bir alanda hazırlıklarını yaptı. Köylerimizde, okullarımızda, camilerimizde, vatandaşlarımıza ulaştık, bilgilendirme çalışmalarını tamamladık. Özellikle çocuklarımızın doğayla kurduğu bağı çok önemsiyoruz. Çünkü bugün ormanı seven bir çocuk, yarın Yeşil Vatan'ı koruyan bilinçli bir birey olacaktır. Önümüzdeki günlerde 81 ilde ‘Orman Benim' kampanyası düzenleyeceğiz. 7'den 70'e her bütün vatandaşlarımızı bu seferberliğe davet ediyorum. Ayrıca geçtiğimiz yıl yanan yerlerin ağaçlandırmasını bu yıl tamamlayacağız. Buradan her zaman dezenformasyon konusu yapılan bu konunun tekrar altını çizmek istiyorum. Tıpkı bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanan alanların bir metrekaresi bile imara açılmamıştır, açılmayacaktır, ağaçlandırılacaktır"

YANGINLA MÜCADELEDE HAVA VE KARA ORDUSU BÜYÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ormanların en büyük miras olduğunu ve ufacık bir ihmalle küle dönecek hassasiyet taşıdığını vurguladı. Yangınla mücadele edecek hava ve kara gücünü daha ileri bir seviyeye taşıdıklarını belirten Yumaklı, sahada görev yapacak filonun ve ekiplerin güncel kapasitesini "Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile mücadeleyi yürüteceğiz. Sayısı 15 adet artan hava araçlarımızla birlikte, havadan müdahale kapasitemizi 462 tona ulaştırmış oluyoruz. Kara gücümüzde ise bin 953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesi sahada olacak. Teknolojiyi, insan tecrübemizle birleştirerek mücadelemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. İHA'larımız, akıllı sistemlerimiz ve karar destek mekanizmalarımız, sahadaki insan emeğiyle gerçek anlamına ulaşmış olacak. Bu yıl orman kahramanlarımızın sayısını da 25 binden 28 bine çıkardık. Sayısı 138 bini aşan gönüllümüz de, sahadaki mücadelemizin en büyük destekçisi olacak" sözleriyle aktardı.

YANGINLARIN YÜZDE 91'İ İNSAN KAYNAKLI ÇIKTI

Geçen yıl orman yangınlarında hayatını kaybedenleri ve tüm şehitleri rahmetle anan İbrahim Yumaklı, bu sezon sahada görev alacak personele ve gönüllülere başarılar diledi. Konuşmasında doğrudan yangınların çıkış nedenlerine değinen Bakan Yumaklı, bilerek veya bilmeyerek yangına sebep olanlara yönelik sıfır tolerans ilkesinin altını çizerek şu açıklamayı yaptı:"İstatistikler acı bir gerçeği yüzümüze çarpıyor. 2025 yılında çıkan orman yangınlarının yüzde 91'i doğrudan ya da dolaylı insan kaynaklı. Yol kenarına atılan bir cam kırığı, tam söndürülmemiş bir piknik ateşi ya da ateşe verilen bir anız tarlası, saatler içinde binlerce hektar alanı ve içindeki canları yok edebiliyor. Bu ihmaller ciğerlerimizi yakıyor. Orman yangınlarının sebebi ile birlikte bir de müsebbibi olur. Bu anlamda ‘sıfır tolerans' ilkesiyle devam edileceğini, bilerek veya bilmeyerek yangına sebep olmanın ağır cezası olduğunu hatırlatmak istiyorum. Vatandaşlarımıza ‘gelin bu yıl, bu riski hep birlikte yönetelim' çağrısında bulunuyorum. Rüzgarlı sıcak günlerde açık alanlarda ateş yakmayalım. Piknik sonrası alanın soğuduğundan ve temizlendiğinden emin olalım. En ufak bir duman gördüğünüzde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayalım. Unutmayalım, bir ağacı korumak, bir canı korumaktır. Bir ormanı kaybetmek, geleceğimizi kaybetmektir"

DEVLETİN TÜM KURUMLARI SAHADA TEK YÜREK OLACAK

Sürecin güvenlik ve afet yönetimi boyutunu değerlendiren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile sahada görev yapan ekiplerin çalışmalarının ormanların korunması ve afetlere hazırlık açısından büyük önem taşıdığını belirtti. İçişleri Bakanlığı olarak bu sürece güçlü destek vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Çiftçi, "AFAD'ın tahliye, geçici barınma, beslenme, lojistik, kaynak yönetimi, sağlık hizmetlerinin koordinasyonu, psikososyal destek, hasar tespiti ve ön iyileştirme süreçlerinde merkezi bir rol oynamaktadır. Emniyetimiz şehir merkezlerinde, jandarmamız kırsal olanlarda,112 Acil Çağrı Merkezlerimiz ise ilk ilk ihbardan itibaren hızlı bir bilgi akışında görev alacaklardır. Bugün icra edeceğimiz toplantıda varlıklarımızın koordinasyonunda alınacak önleyici tedbirler başta olmak üzere; risk haritaları, tahliye güzergahları, su ikmal noktaları, araç ve ekipman envanteri, gönüllü kapasitesi ve vatandaş bilgilendirme faaliyetleri bütün yönleriyle ele alınacaktır. Hedefimiz açıktır. Yangın başlamadan riski azaltan, ihmali önleyen ve sahayı sürekli kontrol altında tutan, güçlü bir önleyici yaklaşımı hakim kılmak. Gecikmeye alan bırakmayan bir müdahale, kargaşaya fırsat vermeyen bir koordinasyon, vatandaşı yalnız bırakmayan bir devlet anlayışı ve Yeşil Vatanı koruyan güçlü bir hazırlık kapasitesi geliştirmek." dedi.