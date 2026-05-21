Tarım ve Orman Bakanlığından yapay et açıklaması: Türkiye'de yapay et satılacak mı?

Ankara'dan yapılan açıklamada, kamuoyunda tartışma yaratan Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği ile ilgili uygulama tebliğinin detayları paylaşıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme sonrasında X sosyal medya hesabı üzerinden yayılan söylentilerin ardından kurum harekete geçerek teknik detaylara açıklık getirdi.

Yönetmelikte yer alan ifadelerin yanlış yorumlandığını belirten yetkililer, düzenlemenin hücresel tarım ürünlerini kapsamadığını bildirdi. Metinde geçen "bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen" ifadesi, hayvansal dokulardan elde edilebilecek hücre ve doku kültürleri için başvuru yapılmasına olanak tanımıyor. Bu yasal bariyer sebebiyle, yapay et veya bu kavramı çağrıştıracak herhangi bir ürün için resmi süreç başlatılamıyor.

YENİ GIDA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Mevzuattaki "yeni gıda" tanımı, 31 Aralık 2025 tarihinden önce Türkiye'de yaygın olarak tüketilmeyen ve yönetmelik ekinde listelenen ürünleri kapsayacak şekilde belirlendi. Bu kapsama giren gıdaların piyasaya çıkabilmesi için öncelikle Bakanlığa başvuru yapılması, ardından detaylı bir bilimsel risk değerlendirmesinden geçmesi ve yönetmelik ek listesine alınması şartı bulunuyor.

Hücre ve doku kültürü ile üretilen ürünlere karşı duruşunu kararlılıkla sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, spekülasyonlara son vermek adına net bir bildiri yayımladı. Kurumun resmi duyurusunda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Doğal üretimi, hayvancılığımızı, tüketici sağlığını ve kültürel hassasiyetlerimizi korumak temel önceliğimizdir. Yeni yönetmelik, iddia edilenin aksine, 'yapay et yasağını' çok daha güçlü yasal dayanağa ve bariyere kavuşturmuştur. Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimi söz konusu değildir ve olmayacaktır."