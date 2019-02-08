Tarımda tehlike çanları çalıyor. Türk çiftçisi maliyet artışları nedeniyle üretemez hale geldi. Mersin'de Ulusal Kanal mikrofonuna konuşan çiftçiler, hükümetten acilen can suyu desteği istiyor. Aksi takdirde Türk tarımı yok olmanın eşiğine gelecek.

Türk tarımı ve Türk çiftçisi için tehlike çanları çalıyor. Girdi maliyetlerindeki büyük artış, çiftçiyi ekip biçemez, üretemez hale getirdi. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Karacailyas kasabası muhtarı Ali Özay, hem girdi artışlarından, hem de doğal afetlerden muzdarip.



Gübre araştırmacısı Hasan Aslan ise, hükümet acilen gübre desteği vermezse buğday üretiminin tehlikeye gireceğini düşünüyor.



Aslan, İran doğalgazı ile yerli gübre üretilmesinden yana.



Üretici Fevzi Tekin Turhan, gübre fiyatlarının düşmesi için Zirai Donatım Kurumu'nun yeniden kurulmasını istiyor.



Turhan, desteklerin üretene değil üretmeyene yaradığını söyledi.



Pahalı ithal tohumda çiftçiye dert açan sorunlardan biri.



Burhan, Kürkçü ve Yanpar köylerinde ise narenciye üreticileri zarar ettikleri için ağaçlarını söküyor.



İthalatçıların dolar fırsatçılığına da tepkisi var.



Sulama projelerinin tamamlanmayışı da çiftçiyi zora sokuyor. Üretici, sulama masrafları nedeniyle zarar ediyor.



Türk çiftçisi, hükümete çözümü de söylüyor. Gübre ilaç ve tohumda yerli üretim, Zirai Donatım Kurumu gibi kamu kurumları eliyle dağıtım yapılsın diyor.





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