Adnan Oktar'ın "Şantaj kaseti" arşivinden sorumlu olduğu öne sürülen Yavaş'ın bu kasetlerle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi. Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Yavaş'ın kasetlerle birlikte İsrail'e kaçtığı iddialar arasında...

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 172 kişi gözaltına alındı. Operasyonu öğrenince polisten kaçmaya çalışan Oktar, kovalamaca sonucu Sarıyer'de yakalandı. Adnan Oktar örgütünün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş ise operasyondan kaçarak, kayıplara karıştı.



Örgüte bağlı Bilim Araştırma Vakfı Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor.



Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.



Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Adnan Oktar'ın "şantaj kaseti" arşivinden sorumlu olduğu öne sürülen Yavaş'ın bu kasetlerle birlikte İsrail'e kaçtığı iddialar arasında...



Firar eden Tarkan Yavaş, Adnan Oktar'ın "sağ kolu" olarak biliniyor. Kirli işlerin kara kutusu olarak nitelen Tarkan Yavaş daha önce örgüte yönelik operasyonlarda yine kaçmayı başaran isim olmuştu.



30 yıldan bu yana Adnan Oktar'ın yakın çevresinde bulunan Tarkan Yavaş Galatasaray Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Tarkan Yavaş, siyasi tarih üzerine de yüksek lisans yaptı.



OPERASYONU NASIL ÖNCEDEN DUYDU?

Firar etmesine karşın, operasyonun ardından Euronews'e konuşan Tarkan Yavaş, Türkiye'de yaşadığını ve başka bir yere gitmediğini savundu. Yavaş, "Adnan Oktar hocamızın İngiliz istihbaratına yönelik iki cilt kitabı çıktı. İngiliz derin devletinin yapmış olduğu oyunlar ile ilgili ve Türk milletine karşı, dünyada birçok millete karşı yaptığı zulümle ilgili kitapları çıktı. Hemen ardından Türkiye'ye İngiliz istihbaratının önemli insanları gönderildi ve ben Bilim Araştırma Vaktı Başkanı olarak bu konuda önce 1 Haziran'da daha sonra 28 Haziran'da bu kişilerin gelmesi ile vakfımıza karşı bir komplo hazırlığı olduğunu zaten duyurdum. Ve bunu da kendi sosyal medya hesabımdan paylaştım." ifadelerini kullandı.

Ancak Tarkan Yavaş polis tarafından aranmasına karşın şu ana kadar emniyet güçlerine teslim olmadı.



KİMLER KORUYOR?

Adnan Oktar örgütünün "kara kutusu" olarak bilinen Tarkan Yavaş'ın aylardır gizlilik içinde yürütülen operasyondan nasıl haberdar olduğu ve firar etmeyi nasıl başardığı ise soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Yavaş'ın İsrail İstihbaratı ile yakın temas halinde olduğu, Tel Aviv'e sık sık ziyaretlerde bulunduğu öne sürülüyor.

Örgütün kara kutusu Yavaş'ın, operasyon düzenleneceği bilgisini İsrail istihbaratından mı aldığı merak konusu oldu.

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