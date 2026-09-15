Tarladan markete tezgâh çöktü: Sebze ve meyvede fiyat manipülasyonuna darbe

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan operasyon kapsamında, sektörün hâkimi konumundaki 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 üst düzey yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından polis ekipleri, 22 ilde belirlenen 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri başlattı.

BİN 29 ÇİFTÇİNİN İFADESİ ALINDI, BAKANLIKLAR DEVREYE GİRDİ

Soruşturmanın tarladan sofraya uzanan fiyat hareketlerini aydınlatmak amacıyla çok yönlü yürütüldüğü bildirildi:

Ticaret Bakanlığı’nın Hal Kayıt Sistemi (HKS) ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verileri çapraz kontrole tabi tutuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı müfettişleri dosya kapsamında kapsamlı bir vergi inceleme raporu hazırladı.

Ürünlerin tarladan çıkış maliyetini ve aracıya intikal şartlarını netleştirmek amacıyla sahada yaklaşık 1.029 çiftçinin resmi beyanına başvuruldu.

SAHTE MAKBUZLARLA ARZ DÜŞÜRÜLDÜ, MALİYET ŞİŞİRİLDİ

Mali ve adli denetimlerde tedarikçi firmaların fiyatları tırmandırmak için kurduğu düzenek deşifre edildi:

Hallerin en büyük tedarikçisi konumundaki firmaların piyasa güçlerini kötüye kullanarak piyasaya sürülen ürün arzını bilinçli şekilde düşük gösterdikleri belirlendi.

Sahte müstahsil makbuzları düzenlenerek maliyetlerin kağıt üzerinde fahiş oranlarda yüksek gösterildiği ve bu yolla yaş sebze-meyve fiyatlarının suni olarak yukarı yönlü manipüle edildiği saptandı.

Şüphelilere "Fiyatları etkileme", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Resmi ve özel belgede sahtecilik" ile "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltildi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: "HAKSIZ KAZANCA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Operasyona ilişkin kararlılık mesajı veren Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri kaydetti:

"Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir."