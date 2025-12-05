Tartışma yaratan o düzenleme geri çekildi: Üst düzey bürokratların 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi iptal edildi

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve özellikle yönetici ile uzman pozisyonlarında çalışan personele brüt 30 bin TL ek ödeme yapılmasını içeren yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesine rağmen, gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında faaliyet gösteren Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylanmasına karşın, kamu kesiminde geniş çaplı bir tartışmaya neden olan düzenleme geri çekildi.

İlgili madde, özellikle yönetici ve uzman kadrolarında bulunan kamu personeline yönelik 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngörüyordu. Söz konusu düzenleme, yaratılan toplumsal tepki nedeniyle Meclis gündeminden çıkarılarak yürürlüğe girmesi engellenmiş oldu.

Meclis Başkanlığı’na sunulduktan sonra Komisyon aşamasından hızla geçen düzenlemenin içeriği, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan yönetici ve uzman pozisyonlarına brüt 30 bin TL ek ödeme sağlanmasını hedefliyordu. Yapılan bu ödeme, seyyanen zam niteliği taşıyordu. Eğer yürürlüğe girseydi, bu ek ödeme imkanından yaklaşık 30 bin kişinin faydalanması bekleniyordu.

seyyanen zam
