Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek bir gelişme yaşandı. Katar ve ABD ortaklı ExxonMobil şirketi, tartışmalı alanda doğalgaz bulduğunu açıkladı

Amerikanın da ortak olduğu Exxon Mobil şirketi iki gün önce, Güney Kıbrıs'ın özel ekonomik bölgesinin 10. blokunda doğalgaz sahası keşfetti.



Bulunan doğalgaz rezervlerinin 142 ila 227 milyar metreküp olduğu tahmin ediliyor.



Açıklama sonrası gözler tekrar Akdeniz'e çevrildi. Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulodis'a katıldığı bir etkinlikte "Ankara'nın Exxon Mobil'in keşfine tepkisi ile ilgili endişeleri olup olmadığı" soruldu.



Rum bakan "Türkiye ile açık bir çatışma oyununa dahil olmayacağız" ifadesini kullandı.



Türkiye daha önce Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs Adası açıklarında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin verdiği 10 numaralı 'parselde' doğalgaz arama faaliyetine tepki göstermişti.



Tartışmalı sularda tek taraflı keşif yapılmasının tansiyonu yükselteceği belirtilmişti.



ulusal.com.tr

