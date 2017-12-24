Olağanüstü Hal Kapsamında, içinde kritik düzenlemelerin yer aldığı, iki yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. 696 sayılı kararname ile taşeron işçiye kadro verildi. Ancak düzenleme, 4 Aralık 2017’den önce çalışanları kapsayacak. Kararname ile tartışmalara neden olan Yargıtay’a 100 yeni üye kadrosu da getirildi.

Taşeron işçinin kadroya geçebilmesinin önü açıldı, geçici işçi statüsü kaldırıldı, Yargıtay’a 100 yeni üye kadrosu açıldı.



Olağanüstü Hal Kapsamında 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.



696 sayılı kararnamede kamuoyunda tartışmalara neden olan başlıklar yer aldı.



Buna göre; Meclis’ten çıkarılması talep edilen taşerona kadro düzenlemesi kararname ile getirildi. Taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. Kadroya geçebilme imkânı ise yalnızca 4 Aralık 2017 tarihinden önce çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Kadroya alınacak taşeron işçilerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memur olabilme şartları aranacak.



Kadro başvurusu yapan işçilerin; Şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınmasına ilişkin süreç 90 gün içinde tamamlanacak.



Düzenlemeye göre kadroya geçmek isteyen taşeron işçilerin öncelikle açtıkları davalar ve icra takiplerinden feragat edeceklerine dair yazılı beyanda bulunması gerekiyor.



Düzenlemede, kadroya geçen taşeron işçilerin maaşları da yer aldı. Ücretlerin daha önce yapılan Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen ücretten fazla olmayacağı ifade edildi.



Taşeron düzenlemesinin, Meclis’te tartışmaya açılmadan kararname ile getirilmesinin hak kayıplarına neden olabileceği belirtilmişti.



KHK ile 4/C geçici personel statüsü de kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B sözleşmeli statüsüne geçirildi.



696 sayılı kararname ile Yargıtay’a 100 yeni üye kadrosu da getirildi. Yeni kadro ile belirli kesimlerin yargıya hakim olmak istediğini söyleyen yargı çevreleri düzenlemeyi doğru bulmuyor.



Kararname ile şehit çocukları ve kardeşlerine zorunlu askerlik kaldırıldı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı. MİT personelinin yazılı başvuru ile istifa edebilmesinin önü açıldı. Bakan yardımcılarına da silah taşıma yetkisi verildi.





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