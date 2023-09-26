Taşeron işçiler Doğu Perinçek'i ziyaret etti!

Kadro isteyen taşeron işçiler Ankara'ya geldi. AK Parti hükümeti 2019 yılında bir kısım taşeron işçileri KHK ile kadroya almıştı. Ancak "herkese kadro" sözü yerine getirilmedi. Başta KİT'lerde, demiryollarında, karayollarında olmak üzere 90 bin taşeron işçisi kadro dışı bırakıldı.

Doğu Perinçek'ten İşçilere Destek!

İşçiler yıllardır kadro konusunda adım bekliyor. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin çalışmanın bittiğini söylemişti ancak bittiği söylenen dosya hâlâ Meclis'e gelmedi.

Ankara'ya gelen işçiler Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Sekreter Özgür Bursalı'nın da olduğu heyetle görüştü. İşçiler yaşadığı sorunları tek tek anlattı.

İşçileri dinleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, taşeron köleliğine son verilene kadar emekçilerin mücadelesine destek olacaklarını söyledi. AK Parti hükmetine de çağrı yaptı.

İşçiler çalıştıkları kamu kurumlarının özelleştirilmesinden de endişe duyduklarını dile getirdi.

Özelleştirme politikalarını bir kez daha eleştiren Perinçek, bu adımlara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların sonrasında işçiler Vatan Partisi liderine bir plaket verdi.